الإثنين 8 ديسمبر 2025
الرياضة

راموس ومونتيري في نهاية الرحلة

راموس ومونتيري في نهاية الرحلة
7 ديسمبر 2025 23:18

مدريد (د ب أ)

اقترب سيرخيو راموس، مدافع إسبانيا وريال مدريد السابق، من الرحيل عن فريقه الحالي مونتيري المكسيكي.
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن راموس بات نجماً لمونتيري في عام 2025، حينما تم الإعلان عن أنه أحد أبرز النجوم في الدوري المكسيكي.
ويتبقى عام واحد في عقد راموس مع مونتيري، وكان اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني، قاد الفريق المكسيكي في مونديال الأندية، وكذلك في البطولة الافتتاحية لموسم 2025 في الدوري المكسيكي، والذي انتهى بخسارة الفريق أمام تولوكا 3/2.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن راموس ومونتيري دخلا في مفاوضات من أجل بقاء اللاعب مع الفريق في موسم 2026، لكن حدثت بعض الخلافات في المفاوضات.
وكان راموس، الذي تقلد شارة قيادة الفريق، يريد عقداً لمدة عام من أجل التوقيع مجدداً، لكن إدارة النادي بقيادة رئيس النادي خوزي أنطونيو نوريجا، ترغب في تقديم عقد لمدة ستة أشهر فقط.
ولعب راموس في مسيرته مع إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإشبيلية، وحقق لقب الدوري الإسباني مع الريال خمس مرات والكأس مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات. كما فاز راموس بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان مرتين، وفاز بكأس السوبر الفرنسي مرة واحدة، ، كما فاز مع منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010، وكأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012.

سيرجيو راموس
مونتيري
كأس العالم
دوري أبطال أوروبا
