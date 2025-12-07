7 محطات وراء تتويج نوريس بلقب بطولة العالم لـ«الفورمولا -1»



أبوظبي (د ب أ)



تُوج البريطاني لاندو نوريس بلقب بطولة العالم في سباقات السيارات «الفورمولا-1» للمرة الأولى، بعد أن احتل المركز الثالث في الجولة الأخيرة من الموسم، في سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وسلطت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» الضوء على سبع محطات حاسمة مهدت الطريق أمام السائق البريطاني للفوز باللقب.



جائزة أستراليا الكبرى



حافظ نوريس على توازنه في أول سباق في الموسم الذي أقيم وسط أجواء مناخية صعبة وممطرة في ملبورن، ليثبت جدارته كمرشح قوي للفوز باللقب مبكراً.

انطلق البريطاني من المركز الأول بسيارة مكلارين، والتي كانت الأسرع بلا شك في السباق، لكنه لم يفز بسهولة بعد انحرف السائق البريطاني عن المسار في المراحل الختامية مع هطول الأمطار، ولكنه استعاد قوته في اللحظات الحاسمة، وتفوق على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بفارق 895: 0 ثانية، ليحقق بداية مثالية. جائزة موناكو الكبرى

فشل نوريس في تحقيق انطلاقة قوية، بعد الفوز في الجولة الأولى، بينما فاز زميله في الفريق، السائق الأسترالي أوسكار بياستري بأربعة من أصل ستة سباقات تالية، مقابل فوزين لفيرستابن خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك، قدم نوريس لفة مميزة في الإمارة الفرنسية، ليضع سيارته مكلارين في مركز الانطلاق الأول، ثم سيطر على شوارع مونتي كارلو، لينتزع فوزاً ثميناً جعله يتأخر بثلاث نقاط عن متصدر الترتيب.



جائزة بريطانيا الكبرى



واصل نوريس الأداء المتذبذب عندما اصطدم بمؤخرة سيارة بياستري في سباق كندا، لكنه استعاد توازنه محققاً فوزاً كاسحاً في النمسا.

وبعدها حقق «لاندو» الفوز على أرضه في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، مستفيداً من أخطاء نادرة من فيرستابن الذي خرج من المنافسة في المطر، وبياستري الذي حصل على عقوبة بسبب استخدام الفرامل بشكل العنيف خلف سيارة الأمان.



جائزة إيطاليا الكبرى



بينما كان فيرستابن يشق طريقه نحو الفوز في مونزا، تسبب توقف نوريس البطيء في منطقة الصيانة في تراجعه خلف بياستري ليحتل المركز الثالث، لكن إدارة فريق مكلارين تدخلت، وأمرت بياستري، بشكل مثير للجدل، بتبادل المراكز مع نوريس، ونفذ السائق الأسترالي التعليمات بدون قناعة تامة، ليفز نوريس بثلاث نقاط.



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



وصل نوريس إلى أوستن وهو يواجه «عواقب» من مكلارين لاصطدامه ببياستري في الجولة السابقة في سنغافورة، لكن الأمور انتهت سريعاً عندما أخرج بياستري نوريس من سباق السرعة.



جائزة ساو باولو الكبرى



استعاد نوريس صدارة البطولة في المكسيك للمرة الأولى منذ 189 يوماً بفوز كبير في مكسيكو سيتي، وأتبعه بالفوز في سباق السرعة قبل أن يفوز بسباق الجائزة الكبرى. وقلب نوريس الأمور لمصلحته في مساعيه نحو اللقب الأول، وبعد أن كان متأخراً بفارق 34 نقطة عن بياستري، تصدر ترتيب بطولة السائقين بفارق 24 نقطة قبل ثلاث جولات على انتهاء الموسم.



جائزة أبوظبي الكبرى



بدأ نوريس السباق الأخير متقدماً بفارق 12 نقطة عن فيرستابن و16 نقطة عن بياستري، وهو يدرك تماماً أن تواجده على منصة التتويج ضمن الثلاثة، سيضمن له اللقب الأول. انطلق نوريس ثانياً على شبكة الانطلاق، خلف فيرستابن، لكن بياستري تجاوزه في اللفة الأولى، واضطر إلى مواجهة مطاردة شرسة من سائق فيراري، شارل لوكلير، من إمارة موناكو.

ورغم بعض اللحظات العصيبة، بما في ذلك تجاوز صعب لزميل فيرستابن في الفريق، الياباني يوكي تسونودا، فإن نوريس تماسك في السباق، ليعبر خط النهاية في المركز الثالث، ويحقق اللقب.

__AFP_87CY48F-1765120553