كأس العرب.. فلسطين وسوريا إلى دور الثمانية

الدوحة (د ب أ)

تأهل منتخبا فلسطين وسوريا لدور الثمانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، عقب تعادلهما بدون أهداف، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.

ويواصل المنتخبان مسيرتهما في المسابقة بعد تأهلهما للأدوار الإقصائية، حيث رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السوري، المتساوي معه في ذات الرصيد، فيما تواجد منتخب تونس في المركز الثالث بأربع نقاط، عقب فوزه 3 / صفر على منتخب قطر، القابع في مؤخرة الترتيب بنقطة وحيدة، في لقائهما الذي جرى بنفس الجولة في ذات التوقيت.

وبذلك، يلتقي منتخب فلسطين، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بدور الثمانية، التي تشهد أيضاً لقاءًا آخر بين منتخب سوريا مع متصدر ترتيب المجموعة الثانية.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثانية حاليا برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب المغرب، قبل مباراتهما في الجولة الثالثة، التي تشهد لقاء آخر بين منتخب عمان، صاحب المركز الثالث بنقطة وحيدة، مع منتخب جزر القمر، صاحب المركز الأخير، الذي ودع المسابقة بعدما فشل في الحصول على أي نقطة.