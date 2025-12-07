الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ذياب بن زايد يتوِّج لاندو نوريس بلقب بطولة العالم للفورمولا-1 في أبوظبي

ذياب بن زايد يتوِّج لاندو نوريس بلقب بطولة العالم للفورمولا-1 في أبوظبي
8 ديسمبر 2025 01:05

 
أبوظبي (وام)


توَّج سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، لاندو نوريس، سائق فريق «ماكلارين»، بلقب بطولة العالم للفورمولا-1 لعام 2025، التي أقيمت جولتها الختامية ضمن النسخة الـ17 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

 

كما توَّج سموه ماكس فيرستابن، سائق فريق «ريد بول»، بلقب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في نسختها السابعة عشرة.
وهنأ سموه الفائزين في بطولة العالم على النتائج التي حققوها والأداء المتميز الذي قدموه خلال مختلف مراحل السباق، مشيداً بما بذله المنظمون والشركاء الاستراتيجيون من جهود فاعلة أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي.

