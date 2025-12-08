ريال مدريد.. «السقوط المروع»!



مدريد (رويترز)



سجل فيليوت سفيدبيرج هدفاً رائعاً بكعب القدم، وأضاف البديل السويدي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ليمنح سيلتا فيجو فوزاً مفاجئاً 2-صفر على مضيفه ريال مدريد الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويتأخر بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وحول سفيدبيرج بذكاء تمريرة عرضية من برايان ساراجوسا إلى شباك تيبو كورتوا في الدقيقة 53، وأضاف الهدف الثاني بسهولة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما راوغ حارس المرمى ليضمن الفوز المفاجئ لفريقه.

ولم يساعد طرد في الدقيقة 64 التي حصل عليها فران جارسيا، بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في غضون 60 ثانية، في تحسين وضع الريال، لكن الفريق فرض حصاراً على مرمى الفريق الزائر، خلال آخر 20 دقيقة، بينما لجأ سيلتا إلى الدفاع للحفاظ على تقدمه.

وتعرض ألفارو كاريراس للطرد، بعد حصوله على إنذارين، وجاءت البطاقة الصفراء الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع مع تفاقم إحباط لاعبي الريال.

وكان هذا ثاني لقاء يحافظ فيه سيلتا على شباكه في 15 مباراة بالدوري، إذ تصدى الحارس يونوتس رادو في الشوط الأول لرأسية من جود بيلينجهام، وأوقف في الشوط الثاني ركلة حرة نفذها كيليان مبابي.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة من 16 مباراة، فيما احتفل سيلتا بأول فوز له في ملعب سانتياجو برنابيو منذ 19 عاماً، ليصبح رصيد النادي 19 نقطة من 15 مباراة.

وقال بورخا إجليسياس مهاجم سيلتا فيجو «من الصعب مجاراة ريال مدريد مع الفريق الذي يملكه وكفاءته، لكننا تعاملنا مع المباراة جيداً، استحوذنا وتمركزنا في منتصف ملعبه، وخضنا مباراة رائعة».

وتقدم سيلتا فيجو من المركز 14 إلى العاشر، فيما أنهت الهزيمة سجل ريال مدريد المثالي على أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد ستة انتصارات متتالية.

ويعاني فريق المدرب تشابي ألونسو، وفاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات في الدوري، وسيستقبل مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم إسبانيول إلى المركز الخامس، بعدما منحته ضربة جزاء نفذها روبرتو فرنانديز في الشوط الأول الفوز 1-صفر على رايو فايكانو في مباراة أكملها كلا الفريقين بعشرة لاعبين.

وسجل رافا مير ثنائية ليقود إلتشي إلى فوز مريح 3-صفر على ضيفه جيرونا المتعثر، فيما بقي فالنسيا وإشبيلية في النصف السفلي من جدول الترتيب بعد تعادلهما 1-1.