الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد.. «السقوط المروع»!

ريال مدريد.. «السقوط المروع»!
8 ديسمبر 2025 09:30

 
مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
أولمبياكوس يسجل انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا
مدرب ريال مدريد: نركز على مواجهة سيتي وقادرون على الفوز


سجل فيليوت سفيدبيرج هدفاً رائعاً بكعب القدم، وأضاف البديل السويدي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ليمنح سيلتا فيجو فوزاً مفاجئاً 2-صفر على مضيفه ريال مدريد الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويتأخر بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر.
وحول سفيدبيرج بذكاء تمريرة عرضية من برايان ساراجوسا إلى شباك تيبو كورتوا في الدقيقة 53، وأضاف الهدف الثاني بسهولة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما راوغ حارس المرمى ليضمن الفوز المفاجئ لفريقه.
ولم يساعد طرد في الدقيقة 64 التي حصل عليها فران جارسيا، بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في غضون 60 ثانية، في تحسين وضع الريال، لكن الفريق فرض حصاراً على مرمى الفريق الزائر، خلال آخر 20 دقيقة، بينما لجأ سيلتا إلى الدفاع للحفاظ على تقدمه.
وتعرض ألفارو كاريراس للطرد، بعد حصوله على إنذارين، وجاءت البطاقة الصفراء الثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع مع تفاقم إحباط لاعبي الريال.
وكان هذا ثاني لقاء يحافظ فيه سيلتا على شباكه في 15 مباراة بالدوري، إذ تصدى الحارس يونوتس رادو في الشوط الأول لرأسية من جود بيلينجهام، وأوقف في الشوط الثاني ركلة حرة نفذها كيليان مبابي.
وتجمد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة من 16 مباراة، فيما احتفل سيلتا بأول فوز له في ملعب سانتياجو برنابيو منذ 19 عاماً، ليصبح رصيد النادي 19 نقطة من 15 مباراة.
وقال بورخا إجليسياس مهاجم سيلتا فيجو «من الصعب مجاراة ريال مدريد مع الفريق الذي يملكه وكفاءته، لكننا تعاملنا مع المباراة جيداً، استحوذنا وتمركزنا في منتصف ملعبه، وخضنا مباراة رائعة».
وتقدم سيلتا فيجو من المركز 14 إلى العاشر، فيما أنهت الهزيمة سجل ريال مدريد المثالي على أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد ستة انتصارات متتالية.
ويعاني فريق المدرب تشابي ألونسو، وفاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات في الدوري، وسيستقبل مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.
وتقدم إسبانيول إلى المركز الخامس، بعدما منحته ضربة جزاء نفذها روبرتو فرنانديز في الشوط الأول الفوز 1-صفر على رايو فايكانو في مباراة أكملها كلا الفريقين بعشرة لاعبين.
وسجل رافا مير ثنائية ليقود إلتشي إلى فوز مريح 3-صفر على ضيفه جيرونا المتعثر، فيما بقي فالنسيا وإشبيلية في النصف السفلي من جدول الترتيب بعد تعادلهما 1-1.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
سيلتا فيجو
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©