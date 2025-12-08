الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سانتوس يهرب من «الغرق» في البرازيل!

سانتوس يهرب من «الغرق» في البرازيل!
8 ديسمبر 2025 09:40

 
ساو باولو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تير شتيجن يعود لقائمة برشلونة أمام فرانكفورت
سان جيرمان يفتقد جهود ديمبلي أمام بلباو


انتزع سانتوس البرازيلي الذي تخرّج منه نيمار، وعاد إليه نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق هذا العام، البقاء في دوري الدرجة الأولى بفوزه على كروزيرو 3-0 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.
وبعدما تواجد مرات عدة في منطقة الهبوط هذا الموسم، خطا نادي ولاية ساو باولو خطوة كبيرة نحو البقاء في وقت سابق من الأسبوع بفضل ثلاثية سجّلها نيمار أمام جوفينتود (3-0).
ورغم معاناته من آلام في غضروف الركبة اليسرى، خاض نيمار (33 عاماً) المباراة كاملة ضد كروزيرو، من دون أن يسجّل أي هدف هذه المرة.
وكان المهاجم الدولي تعرّض لإصابة في الفخذ الأيمن منتصف سبتمبر، قبل أن يعود إلى الملاعب مطلع نوفمبر.
وقال نيمار بعد اللقاء: «سانتوس يستحق أفضل بكثير، يستحق أن يكون دائماً في القمة»، مضيفاً: «كانت أسابيع صعبة. معنوياتي كانت في أدنى مستوياتها، أشكر من ساندني، وساعدني على النهوض»، مؤكّداً أنه سيخضع لعملية جراحية في ركبته المصابة.
وتابع: «سأرتاح الآن، وبعدها سنجري هذه العملية في الركبة»، من دون أن يوضح مستقبله، إذ ينتهي عقده مع سانتوس في أواخر يناير.
وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة نيمار في مونديال الصيف المقبل، لم يغلق المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي الباب أمام عودة الهدّاف التاريخي لسيليساو (79 هدفاً) الذي لم يلعب مع بلاده منذ إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في 17 أكتوبر 2023.
وقال أنشيلوتي: «إذا كان نيمار يستحق أن يكون في المونديال، وإذا كان في حالة جيدة وأفضل من غيره، سيلعب»، مؤكداً أنه «لا أدين لأحد بشيء».


 

البرازيل
الدوري البرازيلي
سانتوس
نيمار
برشلونة
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©