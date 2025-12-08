نابولي يطعن قلب «السيدة العجوز»!



نابولي (رويترز)



خطف راسموس هويلوند الأضواء، بعدما سجل هدفين ليقود نابولي للفوز 2-1 على ضيفه يوفنتوس، واعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 31 نقطة، بفارق بنقطة واحدة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ويحل ميلان، ثالث الترتيب، ضيفا على تورينو الاثنين، أما يوفنتوس، فيظل سابعاً برصيد 23 نقطة.

وافتتح نابولي التسجيل بعد سبع دقائق عندما انطلق ديفيد نيريس من الجانب الأيمن قبل أن يمرر الكرة إلى هويلوند من مسافة قريبة، بعدما انزلق ليحولها إلى داخل الشباك.

سيطر نابولي على أغلب فترات الشوط الأول، وصنع أخطر الفرص، وكاد سكوت مكتوميناي أن يسجل هدفاً قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكنه لعب ضربة رأس أخطأت طريقها إلى المرمى.

وأثار اللاعب الأسكتلندي القلق في نابولي، إذ اضطر لتلقي العلاج مرات عدة، إثر معاناته من مشكلة عضلية، لكنه شارك في المباراة بأكملها.

ورغم استمرار ضغط أصحاب الأرض بعد الاستراحة، ردّ يوفنتوس بهجمة مرتدة منسقة وفي توقيت مناسب، تمكن خلالها كينان يلدز من اختراق منطقة الجزاء من زاوية ضيقة، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة، قبل مرور ساعة من زمن المباراة ليدرك التعادل.

ولكن هويلوند أعاد فريقه للمقدمة في الدقيقة 78 بضربة رأس من مسافة قريبة، بعد أن فشل ويستون ماكيني في تشتيت تمريرة عرضية.

ورغم الضغط الذي شنه يوفنتوس في اللحظات الأخيرة، صمد نابولي ليخرج منتصراً.