الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي يطعن قلب «السيدة العجوز»!

نابولي يطعن قلب «السيدة العجوز»!
8 ديسمبر 2025 09:46

 
نابولي (رويترز)

أخبار ذات صلة
لوكاكو يعود إلى تدريبات نابولي بعد غياب طويل
صلاح يزيد الغموض حول مستقبله بزيارة لمركز تدريبات ليفربول


خطف راسموس هويلوند الأضواء، بعدما سجل هدفين ليقود نابولي للفوز 2-1 على ضيفه يوفنتوس، واعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 31 نقطة، بفارق بنقطة واحدة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، ويحل ميلان، ثالث الترتيب، ضيفا على تورينو الاثنين، أما يوفنتوس، فيظل سابعاً برصيد 23 نقطة.
وافتتح نابولي التسجيل بعد سبع دقائق عندما انطلق ديفيد نيريس من الجانب الأيمن قبل أن يمرر الكرة إلى هويلوند من مسافة قريبة، بعدما انزلق ليحولها إلى داخل الشباك.
سيطر نابولي على أغلب فترات الشوط الأول، وصنع أخطر الفرص، وكاد سكوت مكتوميناي أن يسجل هدفاً قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكنه لعب ضربة رأس أخطأت طريقها إلى المرمى.
وأثار اللاعب الأسكتلندي القلق في نابولي، إذ اضطر لتلقي العلاج مرات عدة، إثر معاناته من مشكلة عضلية، لكنه شارك في المباراة بأكملها.
ورغم استمرار ضغط أصحاب الأرض بعد الاستراحة، ردّ يوفنتوس بهجمة مرتدة منسقة وفي توقيت مناسب، تمكن خلالها كينان يلدز من اختراق منطقة الجزاء من زاوية ضيقة، قبل أن يطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة، قبل مرور ساعة من زمن المباراة ليدرك التعادل.
ولكن هويلوند أعاد فريقه للمقدمة في الدقيقة 78 بضربة رأس من مسافة قريبة، بعد أن فشل ويستون ماكيني في تشتيت تمريرة عرضية.
ورغم الضغط الذي شنه يوفنتوس في اللحظات الأخيرة، صمد نابولي ليخرج منتصراً.

الدوري الإيطالي
نابولي
يوفنتوس
إنتر ميلان
ميلان
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©