مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»



دبي (الاتحاد)



أحرزت الكرواتية بيترا مارشينكو لقب «النسخة 28» من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، بفوزها على الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا 6-3 و6-3، في المباراة النهائية على ملاعب منتجع الحبتور جراند بدبي، واستمرت المواجهة ساعة و17 دقيقة.

وجاء تتويج مارشينكو «20 عاماً» ليشكّل امتداداً لتألقها في الدولة، بعدما أحرزت الأسبوع الماضي لقب بطولة الفجيرة، لتسجل ثنائية تاريخية في دبي والفجيرة، وهي المرة الأولى التي تُكرر فيها هذا الإنجاز، منذ فوزها ببطولتين متتاليتين في الإمارات، خلال مسيرتها في فئة الناشئات عام 2019.

وعقب المباراة النهائية، قام خلف أحمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة، بتتويج البطلة الجديدة، بحضور أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد التنس، وناصر المرزوقي، الأمين العام، ومديرة البطولة نورة بدوي.

وأعربت مارشينكو، عقب النهائي عن سعادتها بإنهاء موسم 2025 بأفضل صورة، مؤكدة أن فوزها في دبي يأتي بعد موسم حافل تُوّجت خلاله بلقبها الأول في فئة 125 نقطة في روما، إضافة إلى لقبي لاندسفيل وتايلر في الولايات المتحدة، ولقب بطولة الفجيرة قبل حضورها إلى دبي.

وشهدت «النسخة 28»، المصنفة ضمن فئة 100 نقطة في سلسلة الاتحاد الدولي للتنس، مشاركة بارزة للاعبات الواعدات.

وكانت زفوناريفا «41 عاماً»، وصيفة البطولة، تطمح إلى تحقيق ثنائية الفردي والزوجي، إلا أنها اكتفت بالمركز الثاني في الفردي، وخسرت نهائي الزوجي أيضاً إلى جانب شريكتها رادا زولوتاريفا أمام الزوجي الآسيوي المكوّن من الصينية شينيو جاو والتايلندية مانانتشايا ساوانجكايو 4-6 و7-5 و10-7، في مباراة امتدت ساعة و41 دقيقة.