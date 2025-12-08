لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!



روما (رويترز)



قال فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إنه عزز الإجراءات الأمنية، واتصل بالسلطات، بعد أن تلقى لاعبوه والجهاز الفني وعائلاتهم تهديدات، عقب الهزيمة 3-1 أمام ساسولو يوم السبت الماضي، والتي جعلت الفريق من دون انتصار في 14 مباراة في مؤخرة ترتيب الدوري.

وأدان فيورنتينا التهديدات «غير المقبولة والمخزية»، وقدّم دعمه الكامل لجميع أعضاء النادي.

وقال النادي في موقعه على الإنترنت: «تصرف من هذا النوع لا مكان له في كرة القدم، أو في أي مجال في مجتمعنا، نادي فيورنتينا، بينما يشكر الكثير من المشجعين الذين أظهروا بالفعل المودة والدعم فيما يتعلق بهذه الأحداث المؤسفة، يؤكد أنه لن يكون هناك أي مجال للترهيب، أو الكراهية أو العنف».

ويستضيف فيورنتينا، الذي يملك ست نقاط فقط، دينامو كييف الأوكراني في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس المقبل، قبل أن يستقبل هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي يوم الأحد.