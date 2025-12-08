الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية

«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
8 ديسمبر 2025 11:30

 
علي معالي (أبوظبي)

تُوّج الأولمبياد الخاص بالميدالية الذهبية في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة السلة 3 ضد 3 الموحدة، والمقامة في بورتوريكو، بعد الفوز في النهائي على الصين تايبيه 9-5.
تضم بعثة المنتخب عمرو بدوي رئيساً للوفد، وسرور سعيد نائباً، والدكتور ناجي المستكاء طبيباً، ودكتور منير بن الحبيب مدرباً، واللاعبين عبدالله الديواني، وعلي سيف بن سميدع، وزايد الكعبي، وزايد شاهين، وخالد الشحي.
وتأهل منتخبنا إلى النهائي، بالفوز على مونتينيجرو 8-6، بعد مباراة قوية وأداء متميز، وشهدت تعاوناً كبيراً بين اللاعبين وروحاً جماعية عالية، ما قاد الفريق إلى إنجاز رائع بالتأهل إلى النهائي، حيث واجه الصين تايبيه، الذي تفوق على كوستاريكا، في نصف النهائي.
وشهدت المباريات أداءً متميزاً للمنتخب في البطولة من خلال تقديم أداء رائع أمام منتخبات كبيرة مثل إيطاليا وبورتوريكو في المجموعة الخامسة، والتفوق على الهند 13-3، ليحجز منتخبنا مقعده في نصف نهائي المجموعة الثالثة، والفوز على مونتينيجرو 8-6 ليحجز مقعده في النهائي أمام الصين تايبيه.
وجاءت المباراة النهائية، والتي شاهدها جمهور كبير قوية، ونجح منتخبنا من خلال العمل الجماعي في حصد اللقب، وتقديم مباراة استحق عليها التتويج بالذهبية.

 

الإمارات
الأولمبياد الخاص
كرة السلة
