الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الرياضة

دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»

دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
8 ديسمبر 2025 11:52

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

ليلة كبيرة قدمها السلوفيني لوكا دونتشيتش بـ «تريبل دابل»، و«الملك» ليبرون جيمس في اللحظات الحاسمة، بقيادتهما لوس أنجلوس ليكرز إلى الفوز على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-108، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وبعد عودته من سلوفينيا، حيث رُزق بمولودته الثانية، شارك دونتشيتش، بعد غياب لمباراتين، وسجل 31 نقطة مع 15 متابعة، و11 تمريرة حاسمة.
أما جيمس الذي يبلغ 41 عاماً نهاية هذا العام، سجل 12 من نقاطه الـ29 في الربع الأخير، من بينها ثلاثية في اللحظات الحاسمة أسهمت في فوز فريقه، بعدما وصل إلى التعادل 105-105.
وأضاف دونتشيتش رميتين حرتين، ثم خطف جيمس الكرة قبل ثلاث ثوان من النهاية ليؤمن الفوز.
وقال جيمس الذي غاب عن أول 14 مباراة في موسمه الـ23 القياسي بسبب إصابة في عرق النسا (ألم من أسفل الظهر إلى أسفل الساق): إنه شعر بالنشاط في ليلة كان يعرف فيها أن دونتشيتش متعب من السفر، وزميله الآخر أوستن ريفز منهك بعد تحمّله العبء الهجومي في غياب السلوفيني.
وأضاف: «شعرت بأنني بحالة ممتازة، كانت لدي الفرصة ببعض الحيوية لأفرض نفسي هجومياً قليلاً».
في المقابل، كان تايريز ماكسي أفضل مسجلي سيكسرز بـ28 نقطة، فيما اكتفى جويل إمبيد بـ16 نقطة فقط بعد أن سجل 4 من أصل 21 محاولة.
ولم يكن هناك أي مفاجآت في يوتا، إذ واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب انتصاراته، وحقق فوزه الخامس عشر توالياً على يوتا جاز بنتيجة كبيرة 131-101، على الرغم من غياب النجم الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر، بسبب التهاب في مرفقه.
سجل جايلن وليامس، وتشيت هولمجرين 25 نقطة لكل منهما، وتقدّم ثاندر بفارق وصل إلى 42 نقطة حتى تحقيق الفوز.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ليبرون جيمس
لوس أنجلوس ليكرز
