خربين: لقب كأس العرب هدف سوريا

خربين: لقب كأس العرب هدف سوريا
8 ديسمبر 2025 12:30

 
الدوحة (د ب أ)

أعرب عمر خربين، هداف منتخب سوريا، عن سعادته الكبيرة بتأهل «نسور قاسيون» إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 لكرة القدم، مؤكداً أن المنتخب قدم أداءً قوياً في مجموعة صعبة، واستحق بطاقة العبور للأدوار الإقصائية.
وتأهل منتخبا فلسطين وسوريا لدور الثمانية في بطولة كأس العرب، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، عقب تعادلهما من دون أهداف، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.
ويواصل المنتخبان مسيرتهما في المسابقة، بعد تأهلهما للأدوار الإقصائية، حيث رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السوري، المتساوي معه في الرصيد ذاته، فيما احتل منتخب تونس المركز الثالث بأربع نقاط، عقب فوزه 3 - صفر على منتخب قطر، القابع في قاع الترتيب بنقطة وحيدة، في لقائهما الذي جرى في الجولة والتوقيت ذاته.
وبذلك، يلتقي منتخب فلسطين، مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية بدور الثمانية، التي تشهد أيضاً لقاءً آخر بين منتخب سوريا مع متصدر ترتيب المجموعة الثانية.
وقال خربين عقب المباراة: «سعيد للغاية بالتأهل والفوز. لعبنا بصورة جيدة في مجموعة صعبة ضمت منتخبات قوية، وتمكنا من تحقيق هدفنا».
وأضاف: «تأهلنا رفقة المنتخب الفلسطيني هو أمر مشرف للكرة العربية، ويظهر مدى تطور المنتخبين».
واختتم نجم المنتخب السوري حديثه بالقول: «الآن تركيزنا على المباراة القادمة في ربع النهائي، تنتظرنا مواجهة صعبة، ويتعين علينا أن نستعد لها جيداً، هدفنا هو الوصول بعيداً في البطولة، والمنافسة على اللقب».

 

كأس العرب
قطر
الدوحة
عمر خريبين
سوريا
فلسطين
تونس
