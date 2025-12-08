رقم قياسي جديد في كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



سجَّلت بطولة كأس العرب «قطر 2025» لكرة القدم رقماً قياسياً جديداً في الحضور الجماهيري، بعدما تجاوزت إجمالي حضور نسخة قطر 2021، وذلك بعد 18 مباراة فقط من الدور الأول، في مؤشر واضح على الزخم الجماهيري الكبير الذي تحظى به البطولة.

وبحسب إحصاءات تطبيق «مونديال 11»، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في نسخة 2025 حتى الآن 598 ألفاً و290 متفرجاً خلال 18 مباراة، متفوقاً على نسخة قطر 2021 التي سجلت 572 ألفاً و60 متفرجاً خلال 32 مباراة كاملة.

وتصدّرت مباراة قطر وفلسطين قائمة الأعلى حضوراً جماهيرياً بـ61 ألفاً و475 متفرجاً، تلتها مواجهة قطر وتونس بـ 48 ألفاً و151 متفرجاً، ثم مباراة فلسطين وتونس التي حضرها 44 ألفاً و548 متفرجاً.

وجاءت مواجهة قطر وسوريا في المركز الرابع بـ 42 ألفاً و467 متفرجاً، تلتها مباراة سوريا وفلسطين بـ 39 ألفا و571 متفرجاً، ثم لقاء السودان والعراق بـ 38 ألفاً و639 متفرجاً.

ويعكس هذا الإقبال الكبير المكانة المتنامية لكأس العرب، والدور التنظيمي البارز الذي تلعبه قطر في إنجاح البطولات الكبرى، وسط حضور جماهيري كثيف في مختلف الملاعب المونديالية.