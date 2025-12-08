الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب روما يفتح النار على التحكيم في إيطاليا

مدرب روما يفتح النار على التحكيم في إيطاليا
8 ديسمبر 2025 13:06


روما (د ب أ)

أبدى جانبييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق روما، غضبه من القرارات التحكيمية التي تسببت في خسارته أمام كالياري صفر-1، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وقال جاسبريني في تصريحات نشرتها الموقع الرسمي لروما: «يمكنك رؤية ما حدث، كل ما يجب قوله قد حدث، لذلك أظن أن ذلك واضح».
وأضاف: «لا في تلك الحالة أعتقد أن كل شيء واضح، على عكس بقية المباريات مثلما حدث أمام نابولي».
وتحدث جاسبريني عن النقص العددي الذي تعرض له فريقه في المباراة بعد طرد زكي سيليك في الدقيقة 52، وقال: «أصبحت المباراة صعبة مع طرد لاعب، لكن كان من الصعب بناء أي هجمة مؤثرة، قمنا ببعض الهجمات المرتدة لكن مع وجود الرياح، وأسلوب اللعب الذي اعتمده المنافس، بدت المباراة أشبه بمعركة أكثر منها مباراة في كرة القدم».
وتسببت الهزيمة في تجمد رصيد روما عند 27 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي
روما
كالياري
