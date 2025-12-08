الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
11 بطولة أولمبية ومجتمعية في دورة ند الشبا الرياضية

11 بطولة أولمبية ومجتمعية في دورة ند الشبا الرياضية
8 ديسمبر 2025 13:21

 

دبي (الاتحاد)
عقدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية اجتماعاً لبحث الاستعدادات لتنظيم النسخة 13 من الدورة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً في مجمّع ند الشبا الرياضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
وترأس الاجتماع إسماعيل سيد الهاشمي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، بحضور الدكتور عبدالحميد العطار نائب الرئيس، وحسن المزروعي مدير الدورة، والأعضاء: صالح المرزوقي، عيسى شريف، خالد العور، وعادل البناي.
تم خلال الاجتماع مناقشة برنامج المنافسات، وخطط اللجان وفرق العمل، والتحضيرات اللوجستية للدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن 11 بطولة أولمبية ومجتمعية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إضافة إلى عودة بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3)، استجابة للطلب المتزايد عليها والإقبال الجماهيري، وانتشار شعبيتها بين كافة فئات المجتمع. 
واعتمدت اللجنة العليا المنظمة إقامة المنافسات خلال الفترة من 18 فبراير حتى 7 مارس، في مجمع ند الشبا الرياضي بإجمالي جوائز مالية تقدر بـ 4.5 مليون درهم، ومن المتوقّع مشاركة أكثر من 8000 رياضي في مختلف البطولات الرياضية.
وتحرص اللجنة المنظمة في كل نسخة يتم تنظيمها على تعزيز مكانة الدورة على الصعيدين الرياضي والمجتمعي، حتى أصبحت أكبر تجمّع رياضي مجتمعي في شهر رمضان المبارك، وتساهم الدورة سنوياً في نشر وتطوير الرياضات التنافسية والمجتمعية والارتقاء بمستوى ممارسيها، وترسيخ حضور مختلف الرياضات، كما قدّمت بطولات متنوعة أثرت القطاع الرياضي، وتؤكد على دعم مشاركة أصحاب الهمم في مختلف البطولات، وفي مقدمتها بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الدراجات الهوائية.
كما تعمل الدورة على توفير منصّة رياضية شاملة تجمع الرياضيين من مختلف الفئات، لإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان في أجواء تنافسية مميزة تعزّز روح التفاعل والإيجابية، وتكرّس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.

