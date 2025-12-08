الدنماركي بيترسين يحلّق بـ «أجنحة العالمية» من الإمارات في جولة دي بي ورلد



دبي (الاتحاد)

تُوّج اللاعب الدنماركي راسموس بيترسين بلقب بطولة كراون أستراليا المفتوحة، فيما حصد النرويجي كريستوفر ريتان، لقب بطولة تحدي نيدبانك جنوب أفريقيا، وذلك في ثاني وثالث بطولات الموسم الجديد على التوالي في جولة دي بي ورلد، التي تقام منافساتها تحت تصنيف «السباق إلى دبي»، بمشاركة ألمع نجوم العالم الذين يتنافسون للتواجد في الختام الكبير الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر 2026.

وتسلّطت الأضواء بشكل أكبر على الدنماركي بيترسين، الذي كان يلعب في جولة هوتيل بلانر قبل أقل من 18 شهراً، وشكّل فوزه بلقب بطولة «تحدي الإمارات» في أبريل 2024، في نادي شاطئ السعديات للجولف، نقطة تحوّل في مسيرته، عندما حجز في نهاية الموسم بطاقة المشاركة في جولة دي بي ورلد، ونجح الآن في الفوز بأول ألقابه في الجولة العالمية، متفوّقاً على أسماء كبيرة في رياضة الجولف، حيث شهدت البطولة مشاركة الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي».

كما كسب بيترسين بطاقة المشاركة في بطولة الماسترز الأميركية، إحدى أهم بطولات الجراند سلام في الموسم الجديد، وقال: «أعجز عن التعبير، ظاهرياً، قد تبدو هادئاً أحيانًا، لكن في داخلي كان الجو مليئاً بالصراعات طوال اليوم الختامي ونجحت بتحقيق الفوز، والحصول على بطاقة المشاركة في الماسترز يعني لي الكثير، الماسترز هي البطولة التي نشأتُ أشاهدها كثيراً، وأحلم بالمشاركة فيها».

وجاء فوز بيترسين بعدما أنهى المنافسات برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 500 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي»، فيما اكتفى ماكلروي بالحصول على المركز الرابع عشر برصيد 7 ضربات تحت المعدل.

وفي جنوب أفريقيا، أكمل النرويجي كريستوفر ريتان التفوق الإسكندنافي، بفوزه بلقب بطولة تحدي نيدبانك، ويحصد ثاني ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد.

وأنهى ريتان منافسات البطولة تقام على شرف الأسطورة جاري بلاير، برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليتقدم بفارق ضربة واحدة فقط عن الجنوب أفريقي جايدن شابير والإنجليزي دان برادبوري.

وقال ريتان عقب الفوز: قال: «لا أعرف ما أشعر به الآن، كنت متوتراً للغاية، لكن الفوز في النهاية شعورٌ لا يُوصف. أبذل قصارى جهدي للتعامل مع التوتر والخوف ونجحتُ في ذلك ببراعة منذ منتصف الموسم الماضي».

وأقيمت هاتان البطولتان ضمن سلسلة البطولات الافتتاحية للموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي»، والتي تضم بطولات تقام في أستراليا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، قبل فترة التوقف في نهاية ديسمبر، على أن تُستأنف البطولات بعد ذلك مع «السلسلة الدولية» التي تضم بطولتين في دبي، وهما بطولة دبي إنفيتشنال وهيرو دبي ديزرت كلاسيك وتقامان شهر يناير المقبل.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في مختلف دول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية، بإقامة بطولتي أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.