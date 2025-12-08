منتخب الريشة الطائرة جاهز لكأس العالم على شاطئ خورفكان



علي معالي (أبوظبي)

أعلن منتخبنا الوطني للريشة الطائرة حالة الاستعداد القصوى، قبل المشاركة الرسمية في بطولة كأس العالم بنسختها الأولى في الهواء الطلق على شاطئ خورفكان، بإمارة الشارقة، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة 92 لاعباً ولاعبة يمثّلون 12 دولة من مختلف قارات العالم.

ويُجري منتخبنا للرجال والسيدات تدريباته اليومية على شاطئ خورفكان، بمشاركة 10 لاعبين هم: ناصر ميرزا الصايغ، ومايد سعيد المزروعي، وشيخة سالم العامري، وفرح إبراهيم الحجي، وسومي رمضاني، وآشيو إب، ودرين آيبن، وليزا نوريني، وألينا جاثون، ونوراني أزهارا.

عبّرت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، عن تفاؤلها بالمستوى الذي وصل إليه المنتخب بعد تدريبات مكثّفة خلال الفترة الماضية والوصول إلى حالة فنية وبدنية جيدة للغاية قبل انطلاق «المونديال» في منافسات الثلاثي للرجال، وثلاثي السيدات، وسباق التتابع للفرق.

ووجّهت الدعوة للجماهير الإماراتية لدعم منتخبنا في هذا الحدث، قائلة: «نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين واللاعبات، ولدينا طموح كبير في الصعود لمنصات التتويج، وهذه البطولة فرصة رائعة لكي نشاهد لاعبينا في كأس العالم للمرة الأول، ووجود جماهيرنا سيكون الداعم المعنوي الأول لهؤلاء اللاعبين وسط منافسات مثيرة من منتخبات لها باع طويل في اللعبة».

وقالت: «تم تجهيز أماكن رائعة للجماهير على شاطئ خورفكان موقع الحدث العالمي، ولم يبق سوى أن نشاهد جماهير تحفّز لاعبينا من أجل إظهار الوجه الجميل للرياضة الإماراتية، والأجواء حالياً مثالية لمتابعة حدث كبير بهذا الحجم أشاد به الاتحاد الدولي للعبة قبل انطلاقها».

وتابعت نورة الجسمي: «عناصر منتخبنا من أندية وأكاديميات متنوعة من الدولة، وتم الاختيار بعناية شديدة من أندية أبوظبي لألعاب المضرب والنصر وكلباء، ومن الأكاديميات المختلفة بالدولة، وهناك انسجام كبير بين عناصر المنتخب بعد تدريبات متنوعة ما بين دبي وخورفكان للوصول إلى المستوى المأمول قبل المونديال».

وأشادت بالجهد الكبير مع مجلس الشارقة الرياضي، لإنجاح هذا الحدث الذي يقام لأول مرة على أرض الدولة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.