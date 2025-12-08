ألونسو بعد خسارة سيلتا فيجو: طعم سيئ في أفواهنا



مدريد (رويترز)

يدخل ريال مدريد مباراة الأربعاء المقبل، أمام ضيفه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسط معاناته من انتكاسة مفاجئة على أرضه أمس الأحد، وقائمة طويلة من الإصابات، لكن مدربه تشابي ألونسو يقول إن الفريق بحاجة للتعافي سريعاً.

وخسر ريال سجلّه المثالي على أرضه بشكل مفاجئ 2-صفر أمام سيلتا فيجو، وتأخر بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، لكن ليس لديه وقت كافٍ للتفكير في هذه الكبوة قبل مهمته في دوري الأبطال.

وقال ألونسو في الوقت الذي تكهّنت فيه الصحافة الرياضية الإسبانية اليوم الاثنين عن حالة علاقته بلاعبيه: «نحن بحاجة إلى طيّ هذه الصفحة بأسرع وقت ممكن، لا يزال الطريق طويلاً في الدوري الإسباني. لدينا مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام سيتي للرد والتخلص من هذا الطعم السيئ في أفواهنا».

ومع فوز ريال مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات في الدوري، أصبح ألونسو تحت ضغط بسبب علاقته باللاعبين وطريقة اللعب والقرارات الخططية، بينما زادت الإصابات بشكل مفاجئ مرة أخرى.

وأضاف المدرب الإسباني الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبين اثنين: «نحن نعاني من الإصابات. كانت العودة للمباراة صعبة علينا. الأمر مؤلم، نحن غاضبون ونتفهم سبب غضب الجماهير».

وخرج المدافع إيدر ميليتاو من ملعب سانتياغو برنابيو في الشوط الأول أمس، وانضم إلى ديفيد ألابا وترينت ألكسندر-أرنولد وداني كاربخال ودين هويسن وفيرلان ميندي في قائمة المصابين. كما أصيب جود بلينجهام بجرح أعلى العين، ولكن من المتوقع أن يشارك أمام مانشستر سيتي.

وأضاف المدرب الذي تولى المسؤولية خلفاً لكارلو أنشيلوتي في بداية الموسم: «الوضع صعب بسبب الإصابات. علينا أن نُجري تعديلات في كل مباراة، وسنرى كيف ستسير الأمور في مباراة الأربعاء».

وقالت صحيفة «آس» الرياضية إن ألونسو غير قادر على تحفيز فريقه، بينما قالت صحيفة «ماركا» إنه لن يتمكّن من إصلاح الأمور.

لكن المدرب قدّم وجهة نظر مختلفة، قائلاً: «نحن جميعا متّحدون ونعلم أنه يمكننا قلب الأمور لصالحنا. لا يزال الطريق طويلاً، ويمكنك أن تخوض مباراة سيئة على أرضك. نحن نعرف المطلوب في هذا النادي. الهزائم تؤلم كثيراً، لكن علينا أن ننظر للأمام».