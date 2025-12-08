روني: صلاح يدمر تاريخه في ليفربول



ليفربول (رويترز)

قال وين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق إن محمد صلاح مهاجم ليفربول يدمر تاريخه في النادي برد فعله الناري على استبعاده من الفريق، ولم يشارك صلاح من البداية في آخر ثلاث مباريات للفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهاجم النادي والمدرب أرني سلوت عقب التعادل مع ليدز يونايتد في الدوري الممتاز 3-3 يوم السبت الماضي، قائلاً إنه أصبح كبش فداء للبداية السيئة للفريق هذا الموسم.

وأصبح قائد منتخب مصر، الذي وقّع عقداً لمدة عامين في أبريل الماضي، شخصية أيقونية خلال ثماني سنوات قضاها في ليفربول، حيث فاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 250 هدفاً في كافة المسابقات.

ومع ذلك، سجل خمسة أهداف فقط في 19 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات هذا الموسم. وقال روني في بودكاست خاص به: «إنه يدمر تاريخه تماماً في ليفربول. سيكون من المحزن له أن يهدر كل شيء. لقد أخطأ في كل شيء، على أرني سلوت أن يظهر سلطته ويقول له أنت لن تسافر مع الفريق، ما قلته غير مقبول».

وتابع مخاطباً صلاح: اذهب إلى كأس الأمم الأفريقية ودع الأمور تهدأ. إذا كنت مكانه لما كان من الممكن أن يكون في الفريق».

ويحتل الفريق حالياً المركز التاسع في الدوري ويتأخر بفارق عشر نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 15 مباراة، وأضاف روني «إذا كان هناك أي شيء، فقد ضحى هو بليفربول بتصريحاته.. أنا متأكد أنه سيندم على مدى العامين المقبلين على ما قاله».