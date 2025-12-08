الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بطل العالم للترايثلون: وقعتُ في غرام أبوظبي

بطل العالم للترايثلون: وقعتُ في غرام أبوظبي
8 ديسمبر 2025 15:08


أبوظبي (الاتحاد)

اختتم النيوزيلندي هايدن وايلد والبريطانية كيت وو، بنجاح معسكرهما التدريبي الذي امتد لثلاثة أسابيع في أبوظبي، قبل التوجه لخوضهما نهائي بطولة العالم للتريثلون T100، الذي يقام في قطر يوم الجمعة المقبل، وهما اللذان يتصدران الترتيب العالمي هذا الموسم.
وقال وايلد: «وفّرت لي أبوظبي كل ما أحتاجه لهذه الفترة التدريبية الحاسمة. المرافق عالمية المستوى، من حمامات السباحة إلى مسارات الدراجات الهوائية ومسارات الجري، كل شيء مُجهّز لدعم الرياضيين على أعلى مستوى، وهو ما كنتُ أحتاجه بالضبط قبل خوض أكبر سباق في الموسم».
كان المناخ مفيداً بشكل خاص للنجم النيوزيلندي، الذي أضاف: «كان التدريب في طقس أبوظبي تحضيراً مثالياً لقطر. درجات الحرارة والرطوبة، كل شيء مشابه جداً لما سنختبره في لوسيل، سيكون هذا الانسجام والتأقلم أمراً لا يقدّر بثمن يوم السباق». 
إلى جانب مزايا التدريب، استمتع وايلد بالحياة في العاصمة الإماراتية، وقال: «كان التوقيت مثالياً لجدول تحضيراتي، وبصراحة، وقعت في غرام أبوظبي، تتمتع المدينة بطاقة هائلة، وشعبها ودود للغاية. هناك ثقافة رياضية حقيقية هنا، ويمكنك أن تشعر بشغف الرياضيين. لقد كانت مكاناً ملهماً لأتخذه مقراً لي».
أما النجمة وو، التي حلّت بالمركز الثاني في دبي خلف جولي ديرون، لكنها حافظت على صدارتها في ترتيب موسم «السباق إلى قطر» تتطلع للفوز باللقب العالمي للمرة الأولى، وجدت أيضاً أن أبوظبي بيئة مثالية لتحضيرها لبطولة العالم، وقالت: «كانت أبوظبي المكان الأمثل لي. بعد مشاركتي في بطولة دبي في نوفمبر، كان من المنطقي تماماً أن آتي إلى هنا وأواصل استعداداتي. مرافق التدريب لا مثيل لها، فقد أتيحت لي إمكانية الوصول إلى مسابح رائعة، ومسارات رائعة لركوب الدراجات، ومسارات جري رائعة. كل ما يحتاجه رياضي الترايثلون المحترف موجود هنا».
وقال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة رياضيي الترايثلون المحترفين: «إن اختيار بطلينا المتصدرَين للبطولة أبوظبي مقراً لهما يُبرز بوضوح ما تقدمه العاصمة الإماراتية لنخبة الرياضيين. فالبنية التحتية والمناخ والمرافق، كل شيء عالمي المستوى. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة جزءاً لا يتجزأ من المشهد العالمي للترايثلون، ونحن سعداء للغاية لأنها لعبت دوراً حاسماً في تحضير رياضيينا لأكبر سباق هذا العام».

 

