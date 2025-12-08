تورك يتصدّر فئة الهواة في سباق كلباء للدراجات

ان (الاتحاد)

‏فاز اللاعب محمد المرزوقي من فريق تورك للدراجات الهوائية بصدارة فئة الهواة لسباق كلباء للطريق ضمن منافسات الدوري المحلي، لمسافة 66 كم، بمشاركة 150 دراجاً من فئات الأندية تحت 23 عاماً، للشباب والهواة والمقيمين، وأقيم السباق بمدينه كلباء ونظمه اتحاد الدراجات الهوائية.

وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد الوصافة على صعيد ترتيب الفرقي، وتصدر المرزوقي دراجي الهواة، وأكد أنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبّر عن تقديره لدعم الجهات الراعية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

يذكر أن فريق تورك فريق هواة مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً، وجذب المزيد من الشباب على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.