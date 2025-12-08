الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تورك يتصدّر فئة الهواة في سباق كلباء للدراجات

تورك يتصدّر فئة الهواة في سباق كلباء للدراجات
8 ديسمبر 2025 17:00

ان (الاتحاد)
‏فاز اللاعب محمد المرزوقي من فريق تورك للدراجات الهوائية بصدارة فئة الهواة لسباق كلباء للطريق ضمن منافسات الدوري المحلي، لمسافة 66 كم، بمشاركة 150 دراجاً من فئات الأندية تحت 23 عاماً، للشباب والهواة والمقيمين، وأقيم السباق بمدينه كلباء ونظمه اتحاد الدراجات الهوائية.
وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد الوصافة على صعيد ترتيب الفرقي، وتصدر المرزوقي دراجي الهواة، وأكد أنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبّر عن تقديره لدعم الجهات الراعية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.
يذكر أن فريق تورك فريق هواة مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً، وجذب المزيد من الشباب على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.

أخبار ذات صلة
مواصلة تنفيذ شبكة مسارات الدراجات الهوائية في أبوظبي
دراجان إسبانيان يجوبان الإمارات السبع احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54
الدراجات الهوائية
اتحاد الدراجات
سباقات الدراجات
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©