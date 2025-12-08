القصاب.. «الحلم الأول» في «آسيوية الشباب»



دبي (الاتحاد)



تُعد الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2025، الخطوة الأولى لأبطال المستقبل، في اكتشاف المواهب التي تنطلق منها لتحقيق أحلامها والوصول إلى العالمية.

بين الأمس واليوم لحظات تظل محفورة في الذاكرة، وقصص من النجاح تمثّل مصدر إلهام لكل من يسعى لبلوغ المجد، ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه.

يسعى منصور علي القصاب لاعب منتخب رفعات القوة يظهر للمرة الأولى في «ألعاب آسيا»، حيث يسعى لتحقيق حلمه والانطلاقة من دبي، بعد أن فتح صفحة رفعات القوة.

وتخطى القصاب التحديات بتشجيع الأسرة والرياضة، مؤكداً أن أسرته سهلت مهمته لبلوغ أهدافه وطموحاته، خاصة أنها أزالت عنه هموم الإعاقة بالتشجيع المتواصل، ووقفت معه لتخطي الصعاب التي تقف «حجر عثرة» على طريقه الرياضي، والذي يمثل له قوة دفع كبيرة، من أجل تحقيق حلمه الأول، والسعي للحصول على الميدالية الذهبية في المحفل القاري المهم، والانطلاقة إلى العالمية عبر بوابة الرياضة، خاصة أنه وجد نفسه في لعبة التحدي «رفعات القوة»، مشيراً إلى أنه سيكون على قدر التحدي دائماً.

وأكد القصاب أن «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية المُلقاة على عاتقهم، من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل، واضعاً شعار «إن بلوغ المجد لمن يطلبه»، ويعمل بمثابرة لتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أنه يسعى في «ألعاب دبي» لبلوغ طموحاته بعزيمة وإرادة وفخر وسعادة، من أجل الوصول إلى القمة، خاصة أن «الرقم 1» هو شعار «أصحاب الهمم».