«لولو» تعزّز التعاون مع «ألعاب الماسترز أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت «لولو» الشريك الرسمي لقطاع التجزئة وأسلوب الحياة في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، منصة تفاعلية مجتمعية في الوحدة مول لتشجيع المقيمين على تبني أسلوب حياة نشيط، واستكشاف رياضات جديدة، والتسجيل في الألعاب، كما تتضمن المنصة تحدي «المشي نحو المريخ»، الذي يدعو العملاء للمساهمة بخطوات نحو الهدف الوطني المتمثل في قطع مسافة 54 مليون كيلومتر بشكل جماعي.

وتُقام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الدولية الرائدة في العالم من 6 إلى 15 فبراير المقبل في 22 موقعاً في أبوظبي، وتهدف الألعاب إلى تعزيز الحياة الصحية، وتقوية روح الجماعة، والاحتفاء بالشغف المشترك بالرياضة.

من المتوقع أن يتنافس أكثر من 25 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم في أكثر من 30 رياضة، بما في ذلك 6 ألعاب إماراتية تقليدية و18 رياضة مخصّصة لأصحاب الهمم.

يوفّر ركن التفاعل المجتمعي في الوحدة مول للزوّار تجربة تفاعلية لاكتشاف الرياضات والمشاركة في التحديات.

افتتح سالم العكبري، مدير ألعاب الماسترز أبوظبي الركن رسمياً، بحضور جينز هولم، الرئيس التنفيذي لرابطة ألعاب الماسترز الدولية، وسايفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة اللولو، ومحمد الطاف، مدير العمليات العالمية والرئيس التنفيذي للاستدامة في اللولو، وناندا كومار، مدير التسويق والاتصالات في اللولو.

قال سالم العكبري: «من خلال تعاوننا مع اللولو، نبني مجتمعاً أكثر نشاطاً وترابطاً مع اقترابنا من دورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، ومن خلال توفير هذه التجربة في الوحدة مول، نوفّر فرصاً للجميع لاكتشاف روح الألعاب، واستكشاف مجموعة واسعة من الرياضات المتاحة، واتخاذ خطواتهم الأولى نحو المشاركة، وتساعدنا هذه المبادرات على ضمان أن تكون رحلتنا إلى عام 2026، مبنية على الشمولية وسهولة الوصول، والإيمان بأن الحركة حق للجميع».

وقال سيفي روباوالا: «بصفتنا الشريك الرسمي للتجزئة وأسلوب الحياة لألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي 2026، نرى هذا التعاون انعكاساً لالتزامنا برفاهية المجتمع، ورؤيتنا الأوسع للمسؤولية المجتمعية للشركات، وندعم المبادرات التي تشجع على الحياة النشطة وأنماط الحياة الصحية، ونتخذ خطوات هادفة نحو مستقبل أكثر نشاطاً، نفخر بالوقوف إلى جانب شركائنا في رحلتنا إلى عام 2026، والمساهمة في حركة تلهم المشاركة لجميع الأعمار».

يتميّز جناح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بتجربة «المشي نحو المريخ»، التي تدعو الزوّار للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في قطع مسافة 54 مليون كيلومتر بشكل جماعي.