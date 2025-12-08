صلاح يظهر بـ«معنويات جيدة» في تدريبات ليفربول



لندن (د ب أ)



ظهر قائد المنتخب المصري محمد صلاح في حالة معنوية جيدة، خلال تدريب ليفربول، في أول ظهور له مع الفريق الإنجليزي، منذ تصريحاته المثيرة عقب مواجهة ليدز يونايتد السبت الماضي.

وأثار صلاح جدلاً واسعاً بعد اعتراضه على جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، في لقاء انتهى بالتعادل 3- 3، ضمن موسم غير موفق لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وخلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق استعداداً لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء على ملعب جوزيبي مياتزا في دوري أبطال أوروبا، بدا الهدوء مسيطراً على الأجواء، حيث شارك اللاعب في التدريبات الجماعية من دون أي مؤشر على وجود خلافات.

ودخل صلاح أرض الملعب وهو يتحدث مع زميله هوجو إيكيتيكي، قبل أن يستمع لتوجيهات المدير الفني أرني سلوت، ثم شارك في تدريبات الإحماء وتمرير الكرة.

ويواجه سلوت الآن قراراً مهماً بشأن إمكانية إشراك اللاعب البالغ «33 عاماً» في مواجهة إنتر ميلان، إضافة إلى المواجهة المرتقبة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل على ملعب أنفيلد.

وقال صلاح بعد مباراة ليدز إنه شعر بأنه «تتم التضحية به»، مؤكداً أن علاقته بسلوت غير موجودة، كما ألمح إلى أن مباراة برايتون قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد. ومن المنتظر أن ينضم قائد منتخب مصر إلى معسكر منتخب بلاده استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، حيث يفتتح «الفراعنة» مشواره أمام زيمبابوي في 22 ديسمبر، ما يعني غيابه عن ليفربول بعد نهاية الأسبوع الحالي.