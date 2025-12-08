بياستري: نوريس لم يتحول إلى «سوبرمان»!



برلين (د ب أ)



أكد الأسترالي أوسكار بياستري أنه لا يخشى أي تغيير في علاقته مع زميله في فريق مكلارين لاندو نوريس، بعد تتويج السائق البريطاني بلقبه الأول في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، عبر سباق أبوظبي الختامي.

وقال بياستري، في مؤتمر صحفي عقب السباق: «لا أعتقد أن أي شيء سيتغير، صحيح أنه قدم موسماً رائعاً، واستحق الفوز بلقب البطولة، لكنه ما زال لاندو نوريس، لم يتحول إلى سوبرمان».

وشدد بياستري على ثقته الكاملة في عدالة الفريق، موضحاً: «أتوقع معاملة متساوية بالكامل من مكلارين، ولا أشعر بأي قلق من ذلك».

وحل نوريس ثالثاً في سباق أبوظبي خلف ماكس فيرستابن وبياستري، وهي نتيجة كانت كافية لحسم اللقب بفارق نقطتين فقط عن فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم في المواسم الأربعة الماضية، كما تفوق بفارق 13 نقطة عن زميله الأسترالي، الذي تصدر الترتيب العام لفئة السائقين حتى أكتوبر الماضي.

وأسهم بياستري في تتويج مكلارين بلقب الصانعين، رغم موسم شهد توتراً في بعض اللحظات بعد اصطدامين بين السائقين، إضافة إلى قرارات مثيرة للجدل مثل طلب الفريق من بياستري التخلي عن المركز الثاني لصالح نوريس في مونزا عقب توقف صعب في الصيانة.

وأضاف بياستري: «أجرينا الكثير من النقاشات طيلة الموسم، وسنجري المزيد في فترة التوقف الشتوية، في النهاية الفريق منحنا فرصاً عادلة للقتال على اللقب، وهذا كل ما يمكن أن يطلبه أي سائق».