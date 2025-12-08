فرانكفورت يفتقد بوركارت وباتشواي أمام برشلونة



فرانكفورت (د ب أ)



عاد الجناح أنسجار كناوف إلى التدريبات الجماعية لآينتراخت فرانكفورت، قبل مواجهة برشلونة الإسباني الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح فرانكفورت عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن كناوف شارك في جزء من الحصة التدريبية الأخيرة، بعد تعافيه من نزلة برد تسببت في غيابه المفاجئ عن الخسارة الثقيلة صفر- 6 أمام لايبزج في الدوري الألماني.

في المقابل، لم يشارك الثنائي جوناثان بوركارت وميتشي باتشواي في التدريب، ولن يكونا متاحين للمباراة في برشلونة، ويغيب بوركارت حتى نهاية العام بسبب إصابة عضلية، فيما ينتظر باتشواي تشخيصاً رسمياً بعد خروجه مصابا في لقاء لايبزج، وسط تقارير صحفية تشير إلى احتمال تعرضه لكسر في مشط القدم، وفقاً لصحيفة «بيلد». ويحتل فرانكفورت المركز الثامن والعشرين في ترتيب دوري الأبطال هذا الموسم، خارج المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية.