الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ضربة لريال مدريد.. الكشف عن مدة غياب ميليتاو

ضربة لريال مدريد.. الكشف عن مدة غياب ميليتاو
8 ديسمبر 2025 18:55

 

مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أولمبياكوس يسجل انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا
مدرب ريال مدريد: نركز على مواجهة سيتي وقادرون على الفوز


يغيب المدافع الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو عن ريال مدريد الإسباني لأشهر عدة، جراء تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى في الخسارة أمام سلتا فيجو 0-2، وفق ما أفاد النادي الملكي.
وأعلن الريال في بيان أن قلب الدفاع البالغ 27 عاماً الذي استُبدل في الدقيقة 21 بالألماني أنتونيو روديجر، وهو يمسك بفخذه الأيسر، يعاني من «تمزق في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى».
وتلاحق لعنة الإصابات ميليتاو منذ انضمامه إلى العاصمة مدريد عام 2019 قادماً من بورتو البرتغالي، بعدما كان عانى من إصابات عضلية على مدار المواسم الثلاثة الماضية.
ومن المرجح أن يغيب البرازيلي عن مباراة دوري أبطال أوروبا الأربعاء بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وعن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حسب تقدم تعافيه، وفقاً للصحافة الإسبانية.
وسيؤثر غيابه بشدة على أداء عملاق مدريد الذي مُني بهزيمة قاسية أمام سلتا فيجو بهدفين نظيفين، علماً أن رجال المدرب شابي ألونسو لم يفوزوا سوى مرتين في مبارياتهم السبع الأخيرة في مختلف المسابقات مقابل هزيمتين و3 تعادلات.
ويعاني النادي الملكي على مستوى الدفاع، حيث يفتقد لجهود كل من داني كارفاخال، الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، دين هاوسن والفرنسي فيرلان مندي.
ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن برشلونة حامل اللقب المتصدر.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
سلتا فيجو
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
إيدر ميليتاو
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©