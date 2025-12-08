ضربة لريال مدريد.. الكشف عن مدة غياب ميليتاو

مدريد (أ ف ب)



يغيب المدافع الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو عن ريال مدريد الإسباني لأشهر عدة، جراء تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى في الخسارة أمام سلتا فيجو 0-2، وفق ما أفاد النادي الملكي.

وأعلن الريال في بيان أن قلب الدفاع البالغ 27 عاماً الذي استُبدل في الدقيقة 21 بالألماني أنتونيو روديجر، وهو يمسك بفخذه الأيسر، يعاني من «تمزق في وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى».

وتلاحق لعنة الإصابات ميليتاو منذ انضمامه إلى العاصمة مدريد عام 2019 قادماً من بورتو البرتغالي، بعدما كان عانى من إصابات عضلية على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

ومن المرجح أن يغيب البرازيلي عن مباراة دوري أبطال أوروبا الأربعاء بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وعن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حسب تقدم تعافيه، وفقاً للصحافة الإسبانية.

وسيؤثر غيابه بشدة على أداء عملاق مدريد الذي مُني بهزيمة قاسية أمام سلتا فيجو بهدفين نظيفين، علماً أن رجال المدرب شابي ألونسو لم يفوزوا سوى مرتين في مبارياتهم السبع الأخيرة في مختلف المسابقات مقابل هزيمتين و3 تعادلات.

ويعاني النادي الملكي على مستوى الدفاع، حيث يفتقد لجهود كل من داني كارفاخال، الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد، دين هاوسن والفرنسي فيرلان مندي.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن برشلونة حامل اللقب المتصدر.