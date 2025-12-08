الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كولو مواني يشارك في تدريبات توتنهام

كولو مواني يشارك في تدريبات توتنهام
8 ديسمبر 2025 18:59

لندن (د ب أ)


شارك المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، المعار من باريس سان جيرمان، في تدريبات توتنهام، قبل مواجهة سلافيا براغ التشيكي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ومنح كولو مواني فريقه توتنهام دفعة قوية، بعد خروجه مصاباً خلال الفوز بهدفين دون رد على برينتفورد يوم السبت الماضي، ما أثار الشكوك حول جاهزيته.
وشهدت الحصة التدريبية المفتوحة غياب كل من ديستيني أودوجي وبرينان جونسون، إذ يعاني أودوجي من إصابة في الأنسجة الرخوة، وفق ما أكده المدرب توماس فرانك عقب مباراة برينتفورد، بينما تخلف جونسون عن المران رغم وجوده على مقاعد البدلاء في اللقاء الأخير.
كما ظهر جيمس ماديسون بشكل مفاجئ خلال التدريب، إذ أنه لم يشارك في التدريبات بل جاء لمصافحة مدربه فرانك، في ظل مواصلته برنامج التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في أغسطس الماضي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
