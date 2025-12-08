الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا بالمغرب



الرباط (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، واللجنة المنظمة المحلية عن التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جاءت تحت اسم «أسد»، في تجسيد رمزي يجمع بين الفخر الأفريقي وشغف اللعبة في مختلف أنحاء القارة.

تم استلهام شخصية «أسد» من الأسد الأطلسي، أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، ليعكس القوة والاعتزاز والأصالة الثقافية، ويحمل الاسم دلالات ترتبط مباشرة بالقيم المشتركة لدى جماهير الكرة في المغرب وأفريقيا، ما يجعله رمزاً موحداً وقريباً من المشجعين.

ويظهر «أسد» سفيراً للبطولة، ليجسد روح المتعة والطاقة والحماس الذي يميز أقدم منافسة كروية في القارة السمراء، مع دور خاص في تعزيز العلاقة العاطفية بين الجماهير والحدث القاري، لا سيما الأطفال والعائلات الذين يشكلون جوهر ثقافة كرة القدم ومستقبلها.

وسيكون للتميمة حضور بارز داخل الملاعب ومناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية، إلى جانب دوره في دعم الحملات الترويجية والتسويقية عالمياً، وإغناء المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية.

كما يسهم «أسد» في تعزيز الهوية البصرية للكاف وترسيخها على المدى الطويل، وفقا للموقع الرسمي لـ «الكاف».

وتقوم الهوية البصرية للشخصية على تصميم شاب ودود، يعكس ملامح حيوية ودفئاً وإبداعاً يمثل التنوع الإفريقي، مع انسجام كامل في الألوان والأسلوب مع هوية بطولة كأس أمم أفريقيا، بما يمنح البطولة طابعاً مرئياً موحداً وحيوياً.

وجرى إعداد «أسد» ليكون أكثر من مجرد تميمة للنسخة الحالية، بل رمزاً مستمراً يلهم الأجيال القادمة، من خلال مشاركته المستقبلية في برامج القاعدة وتطوير المواهب التابعة للكاف، إضافة إلى مبادرات المدارس والمجتمعات والمحتوى الرقمي.