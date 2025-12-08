الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا بالمغرب

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا بالمغرب
8 ديسمبر 2025 19:03

 
الرباط (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كأس العرب.. الحمدان يعتذر عن ركلة الجزاء المهدرة
منتخب عُمان يودع «كأس العرب» بـ«فوز شرفي»


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، واللجنة المنظمة المحلية عن التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جاءت تحت اسم «أسد»، في تجسيد رمزي يجمع بين الفخر الأفريقي وشغف اللعبة في مختلف أنحاء القارة.
تم استلهام شخصية «أسد» من الأسد الأطلسي، أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، ليعكس القوة والاعتزاز والأصالة الثقافية، ويحمل الاسم دلالات ترتبط مباشرة بالقيم المشتركة لدى جماهير الكرة في المغرب وأفريقيا، ما يجعله رمزاً موحداً وقريباً من المشجعين.
ويظهر «أسد» سفيراً للبطولة، ليجسد روح المتعة والطاقة والحماس الذي يميز أقدم منافسة كروية في القارة السمراء، مع دور خاص في تعزيز العلاقة العاطفية بين الجماهير والحدث القاري، لا سيما الأطفال والعائلات الذين يشكلون جوهر ثقافة كرة القدم ومستقبلها.
وسيكون للتميمة حضور بارز داخل الملاعب ومناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية، إلى جانب دوره في دعم الحملات الترويجية والتسويقية عالمياً، وإغناء المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية.
كما يسهم «أسد» في تعزيز الهوية البصرية للكاف وترسيخها على المدى الطويل، وفقا للموقع الرسمي لـ «الكاف».
وتقوم الهوية البصرية للشخصية على تصميم شاب ودود، يعكس ملامح حيوية ودفئاً وإبداعاً يمثل التنوع الإفريقي، مع انسجام كامل في الألوان والأسلوب مع هوية بطولة كأس أمم أفريقيا، بما يمنح البطولة طابعاً مرئياً موحداً وحيوياً.
وجرى إعداد «أسد» ليكون أكثر من مجرد تميمة للنسخة الحالية، بل رمزاً مستمراً يلهم الأجيال القادمة، من خلال مشاركته المستقبلية في برامج القاعدة وتطوير المواهب التابعة للكاف، إضافة إلى مبادرات المدارس والمجتمعات والمحتوى الرقمي.

كأس أمم أفريقيا
المغرب
الكاف
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©