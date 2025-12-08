تالاييتش: البحرين يبحث عن «فوز الوداع» في كأس العرب

الدوحة (د ب أ)



أكد الكرواتي دراجان تالاييتش، المدير الفني للمنتخب البحريني، أن فريقه يبحث عن الفوز في آخر مبارياته ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، وذلك حينما يواجه نظيره السوداني، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة.

وودع منتخب البحرين منافسات البطولة من الدور الأول، بعد خسارته في أول مباراتين أمام العراق والجزائر، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة السودان غداً.

وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي: «مستعدون للمواجهة غداً في آخر مشوارنا في البطولة بعد أن فقدنا الأمل في المنافسة، وسنستغل اللقاء لندفع ببعض اللاعبين الجدد. وتهمنا النتيجة غداً كي نسعد الجماهير البحرينية، وسنقاتل بقوة كي نستطيع الوصول إلى هدفنا».

وأضاف أن الفريق حصل على مكاسب عديدة من خلال المشاركة في البطولة، حيث واجه منتخبات تملك خبرات كبيرة، مفيداً أن ذلك كان له أثره الهام على اللاعبين.

من جانبه، قال عبد الله الخلاصي، لاعب الفريق، إن منتخب البحرين سيبحث عن الظهور بصورة مغايرة من أجل تحقيق فوز معنوي يرضي الجماهير بعد أن ودع الفريق المنافسات مبكراً.

وأضاف: «نطمح لكي نظهر بالصورة المأمولة والدفاع عن سمعة الكرة البحرينية، وعلينا أن نستفيد من البطولة في العديد من النواحي، وكذلك هدفنا التعويض عما حدث في المباراتين السابقتين».