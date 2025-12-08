الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تالاييتش: البحرين يبحث عن «فوز الوداع» في كأس العرب

تالاييتش: البحرين يبحث عن «فوز الوداع» في كأس العرب
8 ديسمبر 2025 19:56

الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
فوز شرفي للبحرين على السودان بثلاثية في ختام مشوارهما بكأس العرب


أكد الكرواتي دراجان تالاييتش، المدير الفني للمنتخب البحريني، أن فريقه يبحث عن الفوز في آخر مبارياته ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، وذلك حينما يواجه نظيره السوداني، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة.
وودع منتخب البحرين منافسات البطولة من الدور الأول، بعد خسارته في أول مباراتين أمام العراق والجزائر، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة السودان غداً.
وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي: «مستعدون للمواجهة غداً في آخر مشوارنا في البطولة بعد أن فقدنا الأمل في المنافسة، وسنستغل اللقاء لندفع ببعض اللاعبين الجدد. وتهمنا النتيجة غداً كي نسعد الجماهير البحرينية، وسنقاتل بقوة كي نستطيع الوصول إلى هدفنا».
وأضاف أن الفريق حصل على مكاسب عديدة من خلال المشاركة في البطولة، حيث واجه منتخبات تملك خبرات كبيرة، مفيداً أن ذلك كان له أثره الهام على اللاعبين.
من جانبه، قال عبد الله الخلاصي، لاعب الفريق، إن منتخب البحرين سيبحث عن الظهور بصورة مغايرة من أجل تحقيق فوز معنوي يرضي الجماهير بعد أن ودع الفريق المنافسات مبكراً.
وأضاف: «نطمح لكي نظهر بالصورة المأمولة والدفاع عن سمعة الكرة البحرينية، وعلينا أن نستفيد من البطولة في العديد من النواحي، وكذلك هدفنا التعويض عما حدث في المباراتين السابقتين».

كأس العرب
قطر
البحرين
السودان
العراق
الجزائر
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©