الرياضة

مدرب السودان يتمسك بالحظوظ في كأس العرب

مدرب السودان يتمسك بالحظوظ في كأس العرب
8 ديسمبر 2025 19:57


الدوحة (د ب أ)


قال الغاني كواسي أبياه، المدير الفني للمنتخب السوداني، إنه يأمل في الفوز على البحرين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بكأس العرب في قطر.

وأضاف أبياه في مؤتمر صحفي، أن فريقه تنتظره مواجهة مهمة، لافتاً النظر إلى الدور الكبير الذي ستلعبه الجماهير السودانية في المباراة.
وأشار مدرب منتخب السودان إلى أن فريقه يتمسك بالأمل في التأهل إلى دور الثمانية رغم الحظوظ القليلة للفريق.
وأضاف: «حصلنا على العديد من الفرص خلال المباراتين السابقتين، ولكن لم يحالفنا الحظ بتسجيل أي هدف، وأظن أن المنتخب يملك القدرة على التسجيل، وقد ركزنا بشكل جيد على إيجاد الحلول لذلك».
وتابع أبياه: «منحتنا البطولة فرصة مهمة لتقييم مستوى كافة اللاعبين قبل خوضنا استحقاق كأس الأمم الأفريقية في المغرب، وعانينا من غياب العديد من اللاعبين المؤثرين».
ويملك المنتخب السوداني نقطة واحدة في رصيده في المركز الثالث بالمجموعة، وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الجزائري صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وبفارق خمس نقاط خلف المتصدر منتخب العراق، فيما ودع منتخب البحرين البطولة بعد خسارته في أول مباراتين محتلاً المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

 

