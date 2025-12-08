الحكم بالحبس على نجم «البريميرليج»!



ليفربول (أ ب)



صدر حكم قضائي ضد جوي بارتون أحد النجوم السابقين للدوري الإنجليزي لكرة القدم بالحبس مع إيقاف التنفيذ بعد إدانته بنشر منشورات مسيئة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد محللتين رياضيتين ومذيع يعمل في التلفزيون البريطاني.

وقالت محكمة ليفربول كراون، الشهر الماضي، إن بارتون «43 عاماً» تجاوز الحدود المسموح به ولم يفرق بين الجريمة وحرية التعبير، وذلك في ستة منشورات نشرها عبر منصة (إكس) عن لوسي وارد وإيني ألوكو، وهما لاعبتان سابقتان، ومقدم البرامج التلفزيونية جيريمي فاين.

في المقابل، حصل بارتون على براءة من ست تهم أخرى تتعلق بإرساله رسائل إلكترونية مسيئة للغاية بقصد التسبب في ضيق أو قلق في الفترة من يناير إلى مارس 2024.

من جانبه، أصدر قاضي المحكمة، قراراً بحبس بارتون لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 18 شهراً.

وتشمل العقوبة أيضاً إلزام جوي بارتون بأداء عمل للخدمة الاجتماعي لمدة 200 ساعة، وإلزامه أيضاً بسداد تكاليف القضية وقدرها 419. 23 جنيه إسترليني (206. 31 دولار).

كما تم منع جوي بارتون أيضاً من توجيه أي إشارة لضحاياه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام لمدة عامين.

وتنقل بارتون بين أندية مانشستر سيتي ونيوكاسل وكوينز بارك رينجرز وبيرنلي، واعتزل كرة القدم في 2017، واتجه لتدريب عدد من الأندية المغمورة في الدرجات الأدنى مثل فليتوود تاون وبريستول روفرز، كما يبقى من رواد القضايا الاجتماعية عبر مواقع التواصل، ويتابعه 7. 2 مليون شخص على منصة إكس.