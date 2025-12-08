ألمانيا تستعد لـ«مونديال 2026» بودية أمام سويسرا



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن منتخب ألمانيا سيستهل الاستعداد لكأس العالم 2026 بمباراة ودية ضد سويسرا ستقام في بازل يوم 27 مارس.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن المنتخب الألماني سيسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم يوم 2 يونيو برحلة طيران من فرانكفورت إلى شيكاغو.

ومن المتوقع أن تستضيف ألمانيا مباراة ودية في 30 مارس، لكن لم يتم تحديد منافسها بعد، وقبل السفر إلى أميركا سيلعب المنتخب الألماني مباراة ودية ضد فنلندا يوم 31 مايو.

وستكون آخر المباريات الودية للألمان قبل كأس العالم أمام المنتخب الأميركي.

من جانبه، قال يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا: «منذ إجراء القرعة، أصبح كأس العالم واقعا ملموساً لنا جميعاً، نترقب البطولة في كل حصة تدريبية وكل مباراة ودية ستكون لها قيمة مضاعفة».

وأضاف ناجلسمان: «سويسرا خصم قوي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق البطولة، وسيدفعنا لبذل أقصى جهد».

ولم يعلن المنتخب الألماني عن مقر إقامته ومعسكره في كأس العالم، علماً بأنه سيواجه منتخبات كوراساو وكوت ديفوار وإكوادور أيام 14 و20 و25 يونيو ضمن منافسات المجموعة الخامسة.