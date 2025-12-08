الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نوريس: لا أحب مقارنتي بالآخرين وأعتذر لهاميلتون!

نوريس: لا أحب مقارنتي بالآخرين وأعتذر لهاميلتون!
8 ديسمبر 2025 20:41

 
أبوظبي (د ب أ)

أشاد البريطاني لاندو نوريس بمستواه هذا الموسم بعد تتويجه بطلاً للعالم في سباقات السيارات «الفورمولا-1» للمرة الأولى.
احتفل نوريس بكونه السائق الحادي عشر فقط من بريطانيا الذي يفوز بلقب «الفورمولا-1» في حفل أقيم بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى في فندق يطل على حلبة ياس مارينا.
كان نوريس متأخراً بفارق 34 نقطة عن متصدر البطولة، لكنه كافح للنهاية، لينتزع اللقب من ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية.
حقق فيرستابن فوزه الثامن هذا الموسم في سباق الجولة الأخيرة بأبوظبي، والسادس له في آخر تسع جولات، ليتخلف بفارق نقطتين فقط عن نوريس، سائق مكلارين.
قال نوريس في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أكره مقارنة نفسي بالآخرين، ولكنني أشعر أنني قدمت أداء أفضل من الآخرين، بمستوى لم يصل إليه أي سائق آخر».
وأضاف: «بالتأكيد ارتكبت أخطاء، وبالتأكيد فيرستابن تفوق عليّ في بعض الأمور، ولكنني لا أعتقد أنه لا يقهر».
وتابع: «ماكس قدم أداءً رائعاً في النصف الثاني من الموسم، واستفاد من التنافس القوي مع زميلي أوسكار بياستري على لقب بطولة العالم، لقد استغل ذلك على أكمل وجه، وأظهر أنه بطل العالم أربع مرات، وأنا سعيد بإثبات جدارتي أمامه».
واصل السائق البريطاني: «لا أهتم بمن الأفضل، أنا أم هو، لقد فعلت كل ما في وسعي للفوز ببطولة العالم، وأسعدت فريقي، وهذا هو الأهم».
وتطرق نوريس للنقاش المحرج مع لويس هاميلتون بعد سباق جائزة المجر الكبرى في 2024، عندما قال لمواطنه «كانت لديك سيارة سريعة قبل سبع سنوات، لقد استفدت منها إلى أقصى حد، والآن نحن من نملكها
ورد هاميلتون حينها «لم أقصد الشكوى بل الإشادة بسيارتك فقط».
قال نوريس عن هذه الواقعة «أكون سخيفاً في بعض الأحيان، وأقول أشياء أندم عليها، وأتمنى التراجع عنها، وأحترم هاميلتون وفيرستابن كثيراً، ربما أكثر من أي شخص آخر، هاميلتون بطل العالم سبع مرات، وأفضل سائق في تاريخ «الفورمولا-1»، وأنا لست قريباً من هذه المكانة، وربما لا أصل لها أبداً».

 

