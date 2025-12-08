الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نور صبري يشيد بتطور العراق في كأس العرب

8 ديسمبر 2025 20:49


بغداد (د ب أ)

قال نور صبري، حارس مرمى المنتخب العراقي السابق، إن المستوى الذي قدمه الفريق في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، يعكس الانسجام الكبير الذي تحقق تحت قيادة الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب الفريق.
وأضاف أن الهدوء الإعلامي لعب دوراً كبيراً في تعزيز الاستقرار داخل صفوف الفريق، مما انعكس بالإيجاب على الفريق وأدائه.
وتابع أن أداء المنتخب العراقي شهد تطوراً تدريجياً مع أرنولد، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح خلال مباراة السودان والتي فاز بها الفريق 2-صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.
وقال نور صبري إن مدرب الفريق وضع بصمته الفنية بشكل واضح، واعتمد على أسلوب متوازن، وأبدى ثقة كبيرة في اللاعبين، وهو الأمر الذي حدث في صفوف الفريق منذ المواجهة أمام الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026 .
ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بعد فوزه على البحرين والسودان، ويلتقي الثلاثاء مع الجزائر، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة.

كأس العرب
قطر
العراق
جراهام أرنولد
