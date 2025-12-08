النرويج تواجه هولندا وسويسرا استعداداً لـ«مونديال 2026»



أوسلو (أ ب)



سيواجه إرلينج هالاند ومنتخب بلاده النرويج، منتخبا هولندا وسويسرا ودياً في مارس المقبل، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، حيث قامت المنتخبات الأوروبية بالكشف عن منافسيها ودياً.

وتأهل المنتخب النرويجي لكأس العالم بعدما حقق ثمانية انتصارات وسجل 37 هدفاً منها 16 هدفاً لهالاند، وسيلعب خارج ملعبه ودياً مع هولندا يوم 27 مارس المقبل، قبل أن يستضيف نظيره السويسري بعد ذلك بأربعة أيام في أوسلو عاصمة النرويج.

أوقعت قرعة كأس العالم التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، المنتخب النرويجي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والفائز من الملحق لعالمي الذي يتضمن منتخبات العراق وبوليفيا وسورينام، وسيتم تحديد الفريق المتأهل من الملحق يوم 31 مارس المقبل.

من جانبه سيلعب المنتخب السويسري مع ضيفه الألماني يوم 27 مارس المقبل، وكانا تعادلا 1-1 في كأس أمم أوروبا العام الماضي في دور المجموعات، قبل خروجهما من دور الثمانية.

ومن المرجح أن تخوض المنتخبات المتأهلة لكأس العالم مباراتين إضافيتين في المعسكرات التدريبية أواخر مايو المقبل وذلك قبل انطلاق البطولة يوم 11 يونيو، وتنتهي في 19 يوليو في أميركا والمكسيك وكندا.