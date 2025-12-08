ديفيز يعود إلى بايرن ميونيخ بعد غياب طويل



برلين (د ب أ)



يستعد ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونيخ، للعودة إلى قائمة فريقه في مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

قال فنسنت كومباني مدرب بايرن في مؤتمر صحفي «هناك احتمال أن يتواجد ديفيز في القائمة، لكنها ستكون مباراة صعبة، لذا لا أتوقع مشاركته».

أضاف كومباني «تنتظره مكافأة قبل عيد الميلاد، هناك احتمال أن يشارك في مباراة خلال أسبوع».

وكان ديفيز قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي في مارس، وينفذ برنامجاً لتحسين لياقته البدنية منذ أكتوبر.

وسيغيب عن صفوف بايرن، لويس دياز، الذي ينفذ عقوبة الإيقاف لتدخله العنيف على أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، في 4 نوفمبر.

وتابع مدرب بايرن «لا مشكلة بشأن لويس دياز في حصوله على راحة لأيام ومغادرة الفريق ليعود بحالة ذهنية جيدة، ويستأنف ما بدأه معنا».

وتلقى بايرن ميونيخ خسارته الأولى في دوري أبطال أوروبا بالجولة الماضية أمام أرسنال بنتيجة 1- 3، ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث، الذي يضمن تأهله مباشرة لدور الـ16.

وختم كومباني «سنلعب على أرضنا غداً، وسنخوض مباراتين من آخر ثلاث مباريات لنا على ملعبنا، نحن قريبون جداً من التأهل، والأمور تبدو جيدة».