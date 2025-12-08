الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ختام مميز لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في الكويت

ختام مميز لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في الكويت
8 ديسمبر 2025 21:45

 
الكويت (وام)


أسدل الستار على النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور التي استضافتها دولة الكويت، وسط حضور رسمي رفيع المستوى، ومشاركة واسعة من الصقّارين والجمهور، لتختتم البطولة أولى محطاتها بنجاح كبير رسّخ حضورها أول بطولة عالمية من نوعها في هذا المجال.
وجاء ختام البطولة بعد 4 أيام من المنافسات القوية التي شهدت مشاركة 200 صقار وأكثر من 270 صقراً من مختلف الفئات، إلى جانب حضور رسمي وإعلامي واسع، وأصداء عالمية لافتة تابعت البطولة وتفاعلت مع نتائجها من دول متعددة.
وفي كلمته، خلال حفل الختام الذي أقيم بمركز جابر الثقافي في الكويت، عبّر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة عن بالغ شكره وتقديره لدولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً على الاستضافة المثالية، مؤكداً أن نجاح النسخة الأولى من الكأس يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين، قائلاً: إن العلاقة بين الإمارات والكويت ليست مجرد كلمات تُقال، بل «واقع حيّ ومصير مشترك يجمعنا، تعززه قيم الأخوّة والتاريخ ووحدة الهدف».
وأشار معاليه إلى أن رياضة الصقور أثبتت قدرتها على بناء جسور التقارب بين الشعوب، مؤكداً أن تميز الصقارين في هذا الحدث العالمي الكبير يجسد التوازن بين أصالة التراث وتطور الرياضة الحديثة.

 

كما ألقى معالي عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت كلمة، خلال الحفل، ثمّن فيها الجهود الكبيرة التي بُذلت لتنظيم البطولة واستضافة نسختها الأولى في الكويت، مؤكداً دعم القيادة الكويتية لهذه الرياضة العريقة، ومعرباً عن شكره لدولة الإمارات على ثقتها في إقامة هذا الحدث العالمي على أرض الكويت.
وقال المطيري: إن تنظيم البطولة في الكويت مثال واضح على التقارب والتكامل بين البلدين سواء على مستوى التنظيم أو المشاركة أو الحضور الجماهيري الذي عكس مكانة هذا الحدث التراثي المحفور في وجدان أبناء الخليج.
وأضاف المطيري أن البطولة شكلت محطة تراثية متضمنة أياماً حافلة بروح التنافس الشريف واعتزاز مشترك بهذا الإرث الرياضي والتراثي الذي يجمع دول مجلس التعاون بقيمه الأصيلة ودلالاته الحضارية العميقة، متطلعاً إلى أن تكون هذه البطولة خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للفعاليات الرياضية والتراثية في البلدين.
وأشاد الحضور الرسمي بمستوى التنظيم الذي قاده اتحاد الإمارات للصقور، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور.
كما شهد الحفل كلمة راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، ورئيس اللجنة العليا للبطولة، أكد فيها أهمية إقامة النسخة الأولى في الكويت، لتكون خطوة مفصلية في مسيرة تطوير رياضة الصقور وتحويلها لمنصة عالمية مستدامة، مشيداً بالتعاون الكبير من الجهات الكويتية لإنجاح الحدث.
وقال: «إن سعادة الصقارين المشاركين من دولة الكويت بقيمة الإنجاز، والتتويج في هذا الكأس الذي يحمل اسم دولة الإمارات، تمثل لنا قوة دافعة وحافزاً كبيراً للاستمرار في تطوير البطولة وتنظيمها على أعلى مستوى، حيث شارك 200 صقار من خلال 270 صقراً، الذين أظهروا روحاً رياضية عالية محققين نتائج مشرفة، تؤكد على اهتمامهم الصادق بهذه الرياضة الأصيلة».
وسجلت البطولة متابعة واسعة من دول مختلفة حول العالم، خاصة مع تطور هذه الرياضة وانتشارها المتزايد دولياً، وتضمن البرنامج سبعة أشواط لفئة «فرخ»، إضافة إلى أشواط الحر والشاهين من إنتاج المزارع، وصولاً إلى شوط الكأس.
واختُتم الحفل بتوجيه رسائل شكر إلى جميع الجهات المنظمة في الإمارات والكويت، وإلى الديوان الأميري والهيئة العامة للرياضة في الكويت، إضافة إلى سفارة دولة الإمارات التي تابعت مجريات الحدث، والوفد الإماراتي الذي حضر حفل الختام برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية.
وأكدت اللجنة المنظمة أن النجاح الاستثنائي للنسخة الأولى يمهد لانطلاقة أكبر للبطولة في الأعوام القادمة، مع خطط لتوسيع دائرة المشاركة واستضافة نسخ مستقبلية في دول أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، بما يعزز حضور رياضة الصقور على الساحة الدولية.

