«جودو الإمارات» يحصد لقب «دولية كلباء»

كلباء (الاتحاد)

تُوّج «جودو الإمارات» بلقب بطولة كلباء الدولية للجودو، التي اختتمت بصالة كلباء، وتأتي ضمن بطولات الاتحاد هذا الموسم، ونظمها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي كلباء، وشهدت مشاركة 260 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات يمثلون 23 دولة، وجاء الختام في أجواء احتفالية رائعة سخر لها مجلس إدارة نادي كلباء متطلبات النجاح كافة، مواصلة لجهوده في دعم اللعبة.

جاء الختام بتتويج فئة رجال الإمارات بالمركز الأول برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين، وجاءت أوزبكستان وصيفاً ولها 3 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية، والجزائر بذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

وعلى المستوى الفردي، واصل نادي كلباء الرياضي تألقه ليحصد 12 ميدالية «6 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية»، وجاء الشارقة وصيفاً، والفجيرة للفنون القتالية ثالثاً.

وفي ختام البطولة، قام الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، يرافقه محمد عبيد الحصان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد جاسم، أمين السر العام المساعد لاتحاد الجودو، وعيسى بن هويدن، عضو اتحاد الجودو، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو في المنطقة الشرقية والشمالية، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، أمين عام نادي كلباء، وعبدالله علي البلوشي، مدير إدارة الألعاب الرياضية بنادي كلباء، بتتويج الفائزين الأوائل، وتبادل الدروع التذكارية، مسكاً لبطولة كلباء الدولية الناجحة فنياً وجماهيرياً.