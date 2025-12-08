الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يوجّه باستمرار «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»

9 ديسمبر 2025 01:19

رأس الخيمة (وام)

وجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، باستمرار مبادرة «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية»، خلال عام 2026، عقب نجاح نسخها السابقة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ودور صحة الشباب في دعم جودة الحياة.
بموجب توجيهات سموه، تُنظَّم المبادرة بواقع مرتين سنوياً، كل ستة أشهر، مع توسيع الفئة العمرية للمشاركين لتشمل الشباب من 13 إلى 30 عاماً، بما يتيح الفرصة لشريحة أوسع من أبناء الإمارة للانضمام إلى برامج اللياقة والارتقاء بمستوياتهم البدنية والصحية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية سمو ولي عهد رأس الخيمة الهادفة إلى بناء جيل أكثر نشاطاً وحيوية، وترسيخ نمط حياة صحي في المجتمع، من خلال شراكات مع الصالات الرياضية المعتمدة، وتوفير برامج تدريبية بإشراف مختصين، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المنظمة، خلال الفترة المقبلة، تفاصيل التسجيل والمواعيد المعتمدة للدورات القادمة من التحدي، إلى جانب معايير المشاركة، وآلية التقييم والفحوص الطبية المصاحبة.
وتجسد مبادرة «تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية» التزام إمارة رأس الخيمة بدعم الشباب وتمكينهم، وترسيخ ثقافة الرياضة كأحد أهم مرتكزات جودة الحياة في الإمارة.

ولي عهد رأس الخيمة
رأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
اللياقة البدنية
