مدرب آيندهوفن يشيد بسيميوني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد



لندن (د ب أ)



أشاد بيتر بوس، مدرب آيندهوفن، بنظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي يسعى لقيادة الفريق الإسباني للتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

يلتقي الفريقان على ملعب فيليبس، الثلاثاء، حيث يسعى أتلتيكو مدريد للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم ضد الفريق الهولندي، الذي لم يخسر أمامه في ست مواجهات سابقة. يعمل سيميوني مدربا لأتلتيكو مدريد منذ 2011، وأكد بوس تقديره الشديد لهذه المسيرة الطويلة.

قال بوس «معجب بسيميوني كثيراً، رغم الاختلاف الشديد في أسلوب عملنا، ولكن من يبقى مع نادٍ لفترة طويلة بهذا الشكل، بالتأكيد يقدم عملاً مميزاً».

وأضاف «جعل أتلتيكو مدريد نادياً رائعاً، لقد أصبحوا أبطالاً، ووصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لذا فهو جدير بالاحترام والتحية».

وتابع مدرب آيندهوفن «دفاعه كالبيت، يعتمدون على عدد كبير من اللاعبين خلف الكرة، وهذا جزء من خطتهم، مع أنهم لا يلعبون بأسلوب دفاعي كما يتخيل البعض». وأشار «اختلف أسلوب أتلتيكو مدريد قليلاً خلال الفترة الحالية، ولا يعتمد على الدفاع البحت، لكنهم مميزون للغاية في المرتدات، وهو ما يفرض علينا إجادة الاستحواذ، لأنه بلمسة واحدة خاطئة، سيقضي عليك».

ويخوض أتلتيكو مدريد المباراة وسط قائمة من الغيابات تضم أليكس باينا وخوسيه ماريا خيمينيز وماركوس يورينتي بسبب إصابات في أوتار الركبة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة جوني كاردوسو بسبب إصابة غير محددة.