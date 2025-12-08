الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الكريكيت في المجموعة الثانية بكأس آسيا للشباب

منتخب الكريكيت في المجموعة الثانية بكأس آسيا للشباب
8 ديسمبر 2025 22:54

 
دبي (وام)

أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا للكريكيت للشباب، التي تستضيفها دبي من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري على ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت وملعب سيفينز، عن وقوع منتخب الإمارات للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الهند وباكستان وماليزيا.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات حيث ضمت المجموعة الثانية منتخبات أفغانستان، وبنجلاديش، وسيريلانكا ونيبال.
ويستهل منتخب الإمارات للشباب مشواره بمواجهة المنتخب الهندي 12 ديسمبر، قبل أن يلتقي منتخب ماليزيا 14 ديسمبر، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب باكستان 16 ديسمبر.
وتقام مباراتا الدور نصف النهائي 19 ديسمبر، فيما تُختتم البطولة بالمباراة النهائية 21 ديسمبر.
وأكمل منتخب الإمارات استعداداته لخوض المنافسات، من خلال سلسلة تدريبات مكثفة لرفع الجاهزية البدنية والفنية.
 

الإمارات
دبي
الكريكيت
الهند
باكستان
ماليزيا
