استراحة إجبارية في منتصف كل شوط لشرب المياه خلال كأس العالم



زيوريخ (رويترز)



قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن مباريات كأس العالم 2026 ستشهد استراحة إجبارية لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوط بغض النظر عن حالة الطقس.

وأضاف الفيفا في بيان أن الحكم سيوقف المباراة بعد 22 دقيقة من كل شوط حتى يتمكن اللاعبون من إعادة الترطيب.

وقال الفيفا إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تسعى إلى تقليل الإجهاد الحراري ومنع الإصابات وتبسيط القواعد السابقة، والتي كانت تفرض استراحة بعد 30 دقيقة من كل شوط عندما تتجاوز درجة الحرارة عند انطلاق المباراة 31 درجة مئوية.

وقال مانولو زوبيريا مدير بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة «في كل مباراة وبغض النظر عن مكان إقامة المباريات وعما إذا كان هناك سقف في الملعب (أو) درجة الحرارة، ستكون هناك استراحة لشرب المياه لمدة ثلاث دقائق».

وأثارت درجات الحرارة المرتفعة المخاوف خلال بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت هذا العام في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عدد من المباريات في فترة ما بعد الظهيرة وسط الحر الشديد.

ووجد تقرير نشرته في سبتمبر أيلول مؤسسات «كرة القدم من أجل المستقبل» و«الهدف المشترك» و«جوبيتر إنتلجنس» أن 10 من أصل 16 ملعباً في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معرضة لخطر كبير جداً من ظروف الإجهاد الحراري الشديد.

وأضاف الفيفا في البيان «استخدام استراحات شرب المياه جزء من محاولة لضمان أفضل الظروف الممكنة للاعبين، مستفيدين من تجارب البطولات السابقة، بما في ذلك كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً».