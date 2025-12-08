المغرب ترافق السعودية إلى ربع نهائي كأس العرب



قطر (رويترز)



أوفى طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب بوعده، ولم يلعب على التعادل أمام السعودية، ليفوز 1-صفر، ويتأهل إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، رغم أن عبد الله الحمدان أهدر ركلة جزاء للمنافس قرب النهاية.

وفي الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، كان المغرب يحتاج إلى التعادل على الأقل للتأهل، بعدما ضمنت السعودية بالفعل الصعود بست نقاط من انتصارين، لكن المغرب حقق الانتصار، ليتصدر المجموعة بسبع نقاط.

وبدأت السعودية المباراة بقوة، وفي الدقيقة السادسة وصلت تمريرة طويلة من منتصف الملعب تقريباً على رأس صالح أبوالشامات الذي وضعها بشكل رائع من فوق الحارس مهدي بنعبيد لكنها اصطدمت بالعارضة.

وعلى عكس سير اللعب تقدم المغرب بهدف في الدقيقة 11 بتسديدة من مسافة قريبة لكريم البركاوي بعد عمل رائع من زميله طارق تيسودالي مهاجم خورفكان الإماراتي.

وفي الدقيقة 22 قام تيسودالي بالواجب الدفاعي ليضغط على وليد الأحمد ويمنع هجمة خطيرة للسعودية وتذهب الكرة لركلة مرمى للمغرب.

وقبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول نال محمد حريمات إنذاراً بسبب مخالفة ضد عبد الرحمن العبود منعت هجمة سعودية واعدة.

واستهل البركاوي الشوط الثاني بتسديدة للمغرب في الدقيقة 48 مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى السعودية.

وأهدر أبوالشامات فرصة خطيرة للسعودية في مواجهة مرمى المغرب بعدما سدد كرة ضعيفة في يد الحارس في الدقيقة 50.

وبعد مرور ساعة تقريباً من اللقاء قفز صالح الشهري فوق الجميع، ليحول ركنية برأسه فوق عارضة مرمى المغرب.

وطالب أبوالشامات بعدها بضربة جزاء بعد سقوطه في المنطقة جراء التحام مع مدافع مغربي لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وفي الدقيقة 64 أنهى تيسودالي هجمة مغربية برأسية افتقرت للقوة ليمسكها حارس السعودية.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للسعودية بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 70، بعد مخالفة من أمين زحزوح ضد الحمدان، لكنه سددها بطريقة بانينكا فوق العارضة. وتصدى حارس السعودية لمحاولة خطيرة من تيسودالي في الدقيقة 78.

وودعت عُمان المنافسات رغم فوزها 2-1 على جزر القمر في المباراة الختامية الأخرى بالمجموعة الثانية، ورفعت عُمان رصيدها إلى أربع نقاط بينما تذيلت جزر القمر المجموعة دون رصيد.