الأربعاء 10 ديسمبر 2025
منتخب عُمان يودع «كأس العرب» بـ«فوز شرفي»

منتخب عُمان يودع «كأس العرب» بـ«فوز شرفي»
8 ديسمبر 2025 23:11

 
الدوحة (د ب أ)

حقق منتخب عُمان فوزاً شرفياً بتغلبه على جزر القمر بنتيجة 2-1، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لكأس العرب لكرة القدم، المقامة في قطر.
تقدم المنتخب العُماني بهدفين في الشوط الأول، سجلهما نجمه عصام الصبحي في الدقيقتين 30 و34.
وفي الشوط الثاني، قلص منتخب جزر القمر الفارق بهدف سجله نصر الدين حميدو في الدقيقة 68.
بهذا الفوز رفع المنتخب العُماني رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث، بينما ختم منتخب جزر القمر مشاركته الأولى في كأس العرب بثلاث هزائم، ليتذيل الترتيب. وكان المنتخب العُماني استهل مشواره في البطولة بالخسارة 1-2 أمام نظيره السعودي، ثم تعادل من دون أهداف مع المغرب.
أما منتخب جزر القمر خسر في أول مباراتين أمام المعرب والسعودية بنتيجة واحدة 1 - 3.

 

كأس العرب
قطر
عمان
جزر القمر
السعودية
المغرب
