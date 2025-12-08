الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختتام النسخة الأولى من برنامج «تحدي جائزة فورمولا إثارة الكبرى»

أرشيفية
9 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم برنامج أدنوك ياس في المدارس بنجاح النسخة الأولى من«تحدي جائزة فورمولا إثارة الكبرى»، التي سلطت الضوء على الإبداعات والابتكارات التي قدمها الطلاب من مختلف أنحاء دولة الإمارات، خلال عطلة الأسبوع لسباق جائزة أبوظبي الكبرى.
وبعدما شهدت المسابقة إقبالاً كبيراً من الطلاب، وجهت دعوة لأفضل 20 مصمماً ومهندساً من الطلاب الطموحين لزيارة مركز تجارب ياس في المدارس للمشاركة في النهائيات المباشرة. وخلال الفعالية، كانت المنافسة بين الطلاب ببناء سيارات فورمولا إثارة، واختبارها، والتسابق بها، حيث طبقوا مهاراتهم في التصميم، وحل المشكلات ضمن بيئة تحاكي عالم رياضة السيارات. وبعد يوم حافل بالتجارب العملية في مركز تجارب ياس في المدارس، تأهّل أفضل ثلاثة مشاركين للمرحلة النهائية من المنافسة وحصلوا على التكريم بصعود منصة التتويج الرسمية للفورمولا-1 في حلبة مرسى ياس بحضور كبار المسؤولين من أدنوك وإدارة إثارة.
وجاء في المركز الأول الطالب بورجا سانز، في حين حلّ آدم سيرز ودهانفاسري فالينافاغام في المركزين الثاني والثالث. يؤكد «تحدي جائزة فورمولا إثارة الكبرى» التزام برنامج أدنوك ياس في المدارس بإلهام الجيل القادم من المهندسين والمصممين والمبتكرين في دولة الإمارات، عبر منح الطلاب تجارب عملية مرتبطة مباشرة بعالم رياضة السيارات.

أبوظبي
أدنوك
الإمارات
جائزة أبوظبي الكبرى
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
