بوليسيك يهدي ميلان الصدارة الإيطالية بثنائية تورينو

بوليسيك يهدي ميلان الصدارة الإيطالية بثنائية تورينو
9 ديسمبر 2025 09:13

تورينو (رويترز)
نزل كريستيان بوليسيك لاعب ميلان من على مقاعد البدلاء ليسجل هدفين، ويقود ميلان للفوز 3-2 على تورينو، ليصعد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وبهذا الفوز يتساوى ميلان مع نابولي برصيد 31 نقطة بعد 14 مباراة، بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 30 نقطة.
وشاهد ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان المباراة من المدرجات بسبب عقوبة إيقاف، نالها جراء احتجاجه على قرارات الحكم خلال الفوز 1-صفر على لاتسيو الشهر الماضي.
وضع نيكولا فلاسيتش تورينو في المقدمة بعد مرور عشر دقائق من ركلة جزاء بعد عرقلة فيكايو توموري.
وبعد سبع دقائق أخرى ضاعف دوفان زاباتا تقدم أصحاب الأرض.
وقلص أدريان رابيو النتيجة في الدقيقة 24 بتسديدة في الزاوية العليا من حوالي 30 متراً.
وفي الوقت الذي حاول فيه ميلان إضافة الهدف الثاني خرج المهاجم رافائيل لياو مصاباً بعد مرور نصف ساعة فقط.
وواصل الفريق الزائر الضغط في الشوط الثاني، وبعد سلسلة من الفرص، أدرك بوليسيك التعادل حين حول تمريرة عرضية منخفضة من مسافة قريبة في الشباك في الدقيقة 67 بعد ثوان من مشاركته بديلاً.
وقال مساعد المدرب ماركو لاندوتشي قبل المباراة إن اللاعب الأميركي جلس على مقاعد البدلاء بسبب أعراض الإنفلونزا.
وأكمل بوليسيك الانتفاضة بعد عشر دقائق أخرى حين حول عرضية أخرى من داخل المنطقة في الشبا،ك ليسكت جمهور أصحاب الأرض.
وسيطر ميلان على بقية المباراة وكاد بوليسيك أن يسجل ثلاثية لولا وجود تسلل قبل الهدف.

 

