الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبا» يكرّم مشجعه الأسترالي

«دبا» يكرّم مشجعه الأسترالي
9 ديسمبر 2025 09:43

الفجيرة (الاتحاد)
استقبل طه عزت، المدير التنفيذي لنادي دبا الرياضي بالفجيرة، المشجع الأسترالي جاسبر جونز بورجيس، الذي أمضى سنوات طويلة في مدينة دبا، وكان من المتابعين لمباريات الفريق رغم تأخره في دوري أدنوك للمحترفين.
وجاءت الزيارة بناء على رغبة المشجع قبل عودته إلى بلاده، حيث رحب النادي بهذه المبادرة في إطار حرصه الدائم على تعزيز روابطه مع جماهيره.
وأعرب بورجيس عن سعادته بهذه الزيارة، قائلاً: «إنه عاش سنوات جميلة في دبا، وتعلق بالنادي وجماهيره، مؤكداً أن استاد دبا يعد واحداً من أجمل الملاعب في الإمارات، ومشيراً بأنه سيظل متابعاً وفياً لمباريات الفريق من أستراليا».
وخلال الزيارة التي قام بها إلى استاد دبا، قدمت إدارة النادي إلى بورجيس قميص الفريق الأول، وعدداً من الهدايا التذكارية، في لفتة تعبر عن تقدير النادي لجماهيره.

