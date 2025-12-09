الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سبيرز يفوز على بيليكانز في «السلة الأميركي»

سبيرز يفوز على بيليكانز في «السلة الأميركي»
9 ديسمبر 2025 10:58

واشنطن(أ ب)
سجل هاريسون بارنز 24 نقطة، وأضاف ديلان هاربر 22 نقطة، ليقود فريقه سان أنطونيو سبير للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 135 / 132، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وقاد الناشئ ديريك كوين محاولة عودة قوية لفريق بيليكانز، مسجلاً 29 من أصل 33 نقطة في الشوط الثاني، وأضاف 10 متابعات، ومرر 10 تمريرات حاسمة.
وسجل دي آرون فوكس، الذي سجل 14 نقطة، رميتين جرتين مع تبقي 1.1 ثانية على نهاية اللقاء، ليمنح فريقه الفارق الأخير، والذي بقي قائماً بعد أن ارتدت تسديدة صديق باي الثلاثية المتسرعة عند صافرة النهاية.
وسجل ستيفون كاسل 18 نقطة لسبيرز، وأضاف جولين شامبين 17 نقطة.
كان أكبر نجمين في الفريقين، فيكتور ويمبانياما من سبيرز (إصابة في ربلة الساق اليسرى) وزايون ويليامسون من بيليكانز (إصابة في الفخذ الأيمن)، يشاهدان المباراة من على مقاعد البدلاء، لكن زملاءهما قدموا الكثير من المتعة والإثارة.
وسجل تيري ميرفي 32 نقطة لفريق بيليكانز، الذي سجل 45 نقطة في الربع الثالث ليقلب تأخره بفارق 20 نقطة إلى تقدم 102 / 100 قبل بداية الربع الأخير.
وعاد هيرب جونز من إصابة في ربلة الساق اليمنى أبعدته عن ثماني مباريات، وسجل 17 نقطة، كما سجل باي 17 نقطة أيضاً في الخسارة السابعة على التوالي لنيو أورليانز بيليكانز.
وفي بقية المباريات، فاز إنديانا بيسرز على ساكرامنتو كينجز 116 / 105 ، وفينيكس صنز على مينيسوتا تمبرولفز 108 / 105.

