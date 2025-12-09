الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فانكوفر وايتكابس يفعّل بند الإبقاء على مولر

فانكوفر وايتكابس يفعّل بند الإبقاء على مولر
9 ديسمبر 2025 11:03

لوس أنجلوس (د ب أ)
أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي لكرة القدم استمرار توماس مولر مع الفريق في الموسم المقبل، بعدما أكد النادي أنه فعل بند خيار التجديد في عقد اللاعب الفائز بكأس العالم 2014.
وجاء الإعلان بعد يومين من هزيمة وايتكابس أمام إنتر ميامي في نهائي كأس الدوري الأميركي.
وقال أكسيل شوستر، المدير الرياضي: «بنينا هذا الفريق على مدى سنوات عدة، وسيعود معظم لاعبينا في عام 2026 للبناء على الأساس القوي الذي وضعناه».
وأضاف: «على الرغم من أن موسمنا القياسي انتهى للتو، فإن التحضيرات للموسم التحضيري والتخطيط لقائمة عام 2026 جارية منذ أشهر، ونحن مستعدون للانطلاق بقوة في يناير المقبل».
وانضم مولر «36 عاماً» لفريق وايتكابس في الصيف الماضي بعدما قضى 25 عاماً مع بايرن ميونيخ الألماني. وأحدث مولر تأثيراً فورياً مع فانكوفر، حيث سجل تسعة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة في 13 مباراة بجميع البطولات.
وفاز مولر بالدوري الكندي ووصل نهائي كأس الدوري الأميركي، حيث خسر وايتكابس أمام إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي، بنتيجة 3/ 1.

